Paulina Sykut-Jeżyna to jedna z najbardziej znanych polskich prezenterek. Gwiazda od wielu lat spełnia się jako gwiazda Polsatu, gdzie prowadzi serwisy pogodowe, festiwale i koncerty oraz programy Polsatu. Już niedługo będzie można oglądać ją w "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", gdzie wraz z Krzysztofem Ibiszem poprowadzi 15. edycję popularnego show. Chociaż o jej życiu zawodowym wiadomo sporo, to mało kto zdawał sobie sprawę z tego, jak wygląda jej życie prywatne.

Paulina Sykut-Jeżyna ma poważne problemy zdrowotne

Do tej pory mało kto zdawał sobie sprawę z tego, że 43-letnia Paulina bardzo cierpi. Prezenterka nigdy nie pokazywała tego na wizji. Niedawno wyznała prawdę w swoich mediach społecznościowych. Gwiazda uzewnętrzniła się przed internautami. W sieci napisała kilka szczerych słów na temat choroby towarzyszącej jej przez całe życie. Zrobiła to w związku z przypadającym 12 września Europejskim Dniem Migreny.

"Jestem migreniczką. Pierwszy atak bólu głowy miałam w pierwszej klasie podstawówki. Ból nauczył mnie pokory i szacunku do zdrowia. Z czasem zaczęłam lepiej rozumieć swój organizm i czytać wszystkie sygnały, które wysyła. Migrena to mój hamulec i choć nauczyłam się z nią żyć, dzisiaj przez chwilę pomyślałam: jakby to było, gdyby jej nie było" - napisała Paulina na swoim instagramowym koncie.

Paulina Sykut-Jeżyna podkreśliła, że nie wolno bagatelizować tej choroby. Jeśli zauważymy, że ją mamy musimy udać się do specjalisty. Wielu internautów postanowiło wesprzeć swoją ulubioną prezenterkę dobrym słowem. Jak się okazało, spora część jej fanów również cierpi z powodu tej choroby.

"Poruszyło mnie to, że Pani nazywa ten temat. Jestem migreniczką. Ból mnie zatrzymuje, ale też mam poczucie zabiera mnie z życia" "Migrena jest bezlitosna... przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie" "Migrena to mój koszmar okresu dojrzewania oraz obu ciąż" - pisali internauci.

Mamy nadzieję, że Paulina upora się ze swoimi problemami i już niedługo poczuje się lepiej.

