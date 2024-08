Paulinę Sykut-Jeżynę już niedługo będzie można oglądać w nowym programie śniadaniowym "Halo, tu Polsat". Gwiazda w duecie z Krzysztofem Ibiszem stworzy parę, która będzie prowadzić show. Z pewnością poradzą sobie znakomicie, ponieważ mają nie tylko ogromne doświadczenie, ale również charyzmę, która bije prosto z ekranu.

Paulina Sykut-Jeżyna w skąpym bikini

Paulina Sykut-Jeżyna przed nową ramówką Polsatu postanowiła nieco odpocząć. Gwiazda wyjechała do pięknej Grecji, gdzie relaksuje się na plaży oraz chętnie pływa w wodzie. Całą swoją wyprawę chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją ponad 300 tysięcy osób.

Niedawno prezenterka wrzuciła post, na którym zaprezentowała serię zdjęć w skąpym kostiumie kąpielowym, na którym pochwaliła się smukłym, opalonym ciałem. Sesja wykonana została w jasnoniebieskiej wodzie.

"Słonecznej niedzieli" - napisała w sieci Paulina Sykut-Jeżyna.

Internauci byli zachwyceni wyglądem Pauliny. Większość nie szczędziła komplementów w komentarzach pod opublikowanym przez nią postem.

"Paulinka, miss mórz i oceanów"

"Obłędna figura, wygląda Pani naprawdę przepięknie i sexy"

"Paulinko, wyglądasz bajecznie" - pisali zachwyceni fani.

Paulina Sykut-Jeżyna poprowadzi w Polsacie aż dwa programy

Jesień to dla Pauliny Sykut-Jeżyny gorący okres. Nie tylko do ramówki Polsatu wchodzi program śniadaniowy, który gwiazda będzie prowadzić, ale również emitowana będzie kolejna edycja show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Paulina musi więc odpowiednio się do tego odpowiednio przygotować, a ostatnie dni wakacji są do tego idealną okazją.

