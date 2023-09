Paulina Sykut-Jeżyna oszczędza wodę i energię. Postawa godna naśladowania!

Co się stało?!

Paulina Sykut-Jeżyna zdradziła nam swoje sposoby na to, by powstrzymać degradację środowiska. Każdy powinien ją naśladować. - Staram się oszczędzać wodę, żeby nie ciekła na marne, wyciągam z kontaktów wtyczki od sprzętów, których w danym momencie nie używam, segregujemy śmieci, gasimy za sobą światło. Zwracam uwagę na skład rzeczy, które kupuję i pilnuję, żeby nie kupować nic zbędnego. Cieszę się, że te dobre nawyki udało mi się też zaszczepić u mojej córki – opowiada „Super Expressowi” Paulina.

Czym jest "Moda na Recykling"?

Wielki finał 4 edycji projektu “Moda na Recykling”, który odbył się w Kinie Elektronik na warszawskim Żoliborzu przyciągnął tłumy mediów, gwiazd i najmłodszych. Gości powitał Dyrektor Generalny Europejskiej Platformy Recyklingu - dr Mikołaj Józefowicz. Stylizacje z elektroodpadów zostały stworzone przez kreatywną projektantkę mody - Annę Kubisz. Pomagały jej dzieci i młodzież z całej Polski: Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Otwocka, Wąbrzeźna, Iławy, Ustrzyk Dolnych, Aleksandrowa Łódzkiego i Myszkowa. W klimatyczny nastrój wprowadzili nas odtwórcy głównych ról w dziecięcym musicalu „Pan Niezwykły” - Maya Pilarczyk i Mateusz Chodorowski, którzy śpiewająco alarmowali co czyha na dzieci w sieci. Gwiazdy znane ze srebrnego ekranu, ubrane w kreacje z elektroodpadów edukowały, że elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza, gdyż mogą być niebezpieczne dla środowiska. Należy je oddać do punktów zbiórki. Możemy im też w twórczy sposób nadać drugie życie.

