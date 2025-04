Paweł Wawrzecki żyje na dwa domy. W USA ma bogatą żonę, w Polsce opiekuje się chorym dzieckiem. Wspomniał o drugiej córce!

Paweł Wawrzecki w USA wiedzie bajkowe życie u boku kochającej małżonki. Ale poza granicami kraju spędza tylko część roku. Wyjeżdża na dwa miesiące, wraca, później znów wyjeżdża... Za oceanem nie ma tak ważnych obowiązków jak w Polsce, może więc oddawać się błogiej codzienności. Zupełnie inaczej wygląda jego życie w kraju.

Wawrzecki od dekady jest emerytem, ale nadal pracuje

Wawrzecki ma 75 lat, ale wciąż pracuje. Ze względu na wiek aktor od 10 lat mógłby pozostawać wyłącznie na emeryturze, jednak, jak wiadomo, artyści zazwyczaj nie mają zbyt wysokich świadczeń emerytalnych. Comiesięczna wypłata bez dorabiania dla wielu oznaczałaby głodówkę.

Wawrzecki nie rezygnuje więc z obowiązków zawodowych. Ostatnio grał w serialu "Teściowie", wcześniej "Kowalscy kontra Kowalscy", wciąć udziela się też w teatrach. Widzowie go uwielbiają, nic więc dziwnego, że aktor wciąż pojawia się o tu, to tam. Poza tym role w serialach oznaczają zarobek, a tego nigdy za wiele.

W jednym z wywiadów gwiazdor zdradził, że praca zawodowa jest jedną ze spraw, które trzymają go w Polsce.

Nigdzie się nie przeprowadzam (...) Ja wyjeżdżam na dwa miesiące i wracam. Cały czas, od wielu lat wyjeżdżam i wracam (...) Gram przecież w spektaklach w teatrze. Moja nowa rzeczywistość jest taka, że częściowo mieszkam w Stanach, częściowo w Polsce. Tu pracuję, tu jestem potrzebny zawodowo. Tam jestem potrzebny inaczej. Cztery razy do roku tam wyjeżdżamy. W zeszłym roku byłem sto parę dni w Stanach Zjednoczonych. - mówił Wawrzecki Plejadzie.

Wawrzecki w USA ma żonę-milionerkę, w Polsce córkę. Jest i... druga córka!

Paweł Wawrzecki lata temu był związany z Barbarą Winiarską, jednak aktorka zmarła w 2002 r. 7 lat później aktor ponownie się ożenił. Jego wybranką była Izabela, lekarka, która na co dzień mieszka w USA. To dla niej Wawrzecki kilka razy do roku lata do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędza przynajmniej kilka miesięcy. Małżonkowie od dawna tworzą związek na odległość i takie rozwiązanie im pasuje.

Mówią, że rzadkie widywanie sprzyja. Jest coś w tym, że może ta rozłąka powoduje, że bardziej przyciąga do siebie. Tutaj mam córkę, która potrzebuje stałej opieki, ale to wszystko jest jakby za nami. I tak sobie układamy życie. Jest fajowsko - wyznał Wawrzecki Plejadzie.

Według doniesień mediów żona aktora ma być bardzo bogata, a jej majątek ma sięgać nawet 100 milionów dolarów! Zakochani mają mieszkać w luksusowych warunkach.

Działka, na której wybudowano dom, ma powierzchnię 3,6 tys. metrów kw., zaś sam dom - tysiąc metrów kwadratowych. Ma 3 sypialnie i 5 łazienek. W budynku jest winda, dwa ogromne garaże i salon z wysokim sufitem oraz duża jadalnia i kuchnia. Do wykończenia wnętrz użyto drogocennych materiałów - podłogi wykonane są z drewna, nie żałowano też włoskich kafelków i marmuru. (...) Przy nieruchomości zlokalizowano 40-metrowy głębokowodny wjazd dla łodzi oraz prywatny kryty basen i spa - relacjonował Show News.

Wawrzecki ma też... drugą córkę.

Moja żona też ma córkę, która studiuje w Nowym Jorku. Tak więc mam dwie córki - podkreślił aktor.

Jak czuje się Anna, chora córka Wawrzeckiego?

Wawrzecki i Winiarska doczekali się tylko jednego potomka, choć aktor traktuje jak córkę także dziecko swojej drugiej żony. Ania, jego biologiczna pociecha, przyszła na świat w 1982 r. Obecnie jest 43-latką, która bardzo liczy na obecność taty. Kobieta cierpi na porażenie mózgowe. Jest wielką fanką muzyki, uwielbia filharmonię, operę. Niestety, jej problemy zdrowotne coraz częściej się objawiają.

Ostatnio chodzi trochę słabiej, nie wiem, dlaczego, czy to już jest..., bo te przypadki - może nieładnie mówię "przypadki" - te nieszczęścia losowe już takie są, że one się szybciej "zużywają". Jak ktoś ma jakąś wadę i chodzi źle, no to obciąża kręgosłup i za tym pociąga inne rzeczy, i tak dalej. Ona się szybciej męczy, mimo że ja robię właściwie wszystko, co trzeba tam zrobić. Masażyści, jakieś ćwiczenia i tak dalej, i tak dalej, no ale jak sami wiemy, nawet wytrenowany ktoś nie skoczy wyżej niż skoczy, bo skoczy na tyle, na ile go stać - mówił Paweł Wawrzecki w podkaście Anny Jurksztowicz dla Złotej Sceny.

