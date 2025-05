W czasie, gdy Rafał Trzaskowski rozwodził się nad koncepcją centrów opiekuńczo-leczniczych dla osób starszych, kamera uchwyciła nietypowe zachowanie Karola Nawrockiego. Kandydat uniósł ręce, wykonał ruch w stronę ust i jakby starał się coś ukryć. Internauci i widzowie od razu to zauważyli. Pojawiły się domysły, spekulacje, a nawet oskarżenia.

Dziennikarze zapytali Karola Nawrockiego tuż po debacie, co dokładnie zrobił.

- odpowiedział krótko. Na dalsze pytania, jaka to była guma i w jakim celu, nie odpowiedział.

Sztab kandydata postanowił wytłumaczyć i przyznał, iż Karol Nawrocki zażył snusa.

Rozwiążę tę zagadkę: to był snus (sam Karol Nawrocki nazywa to gumą nikotynową), by nie zasnąć podczas tyrad Rafała Trzaskowskiego. A tych, którzy mają jakieś niezdrowe sugestie, zapraszamy na otwarte testy wydolnościowe i zdrowotne