Katarzyna Walter po przerwie od aktorstwa dostała rolę w serialu TVN "Na Wspólnej"

Katarzyna Walter swoją karierę rozpoczęła już w latach 80. Starsi widzowie pamiętają młodziutką wówczas aktorkę z serialu "07 zgłoś się", gdzie zagrała sekretarkę majora Wołczyka. Niespodziewanie w 1997 roku gwiazda zmieniła profesję i została prezenterką TVP i producentką spotów telewizyjnych. Ciągnęło jednak wilka do lasu i sześć lat później Katarzyna Walter wróciła do grania. To był strzał w dziesiątkę. Aktorka dostała rolę Agnieszki Olszewskiej w serialu TVN "Na Wspólnej" i stała się jedną z ważniejszych postaci produkcji. Katarzyna Walter nie ukrywa tego, że poprawiła sobie urodę. - Mam udawać, że mam dziesięć lat mniej? Mam udawać, że nie zrobiłam sobie powiek? Po pierwsze, to widać. Po drugie, to normalna rzecz - wyznała kiedyś w rozmowie z Plejadą. Ostatnio o aktorce nie było zbyt głośno, dlatego fanów musiało ucieszyć to, że Katarzyna Walter pojawiła się na premierze filmu "Back to Black" o Amy Winehouse.

Tak zmieniała się Katarzyna Walter

Oczy nam wyszły z orbit, gdy zobaczyliśmy gwiazdę hitowego serialu TVN. Przypomnijmy, że Katarzyna Walter ma 64 lata, a prezentowała się jak zbuntowana nastolatka. Prawdziwa petarda! Znana z "Na Wspólnej" aktorka odziana była w złocistą zagniecioną koszulę z odpiętymi górnymi guzikami. Na to Katarzyna Walter założyła oliwkową ramoneskę. Całość dopełniały dżinsy i czarne trampki. Do tego doszły pomalowane na czerwono usta i paznokcie. Aktorka wyglądała w tej stylizacji fantastycznie. W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Katarzyna Walter.

