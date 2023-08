Anna Nowak-Ibisz wysłuchała przerażającej opowieści Paulinye

Anna Nowak-Ibisz, była żona Krzysztofa Ibisza, specjalizuje się w przeprowadzaniu trudnych rozmów. Prezenterka, aktorka i dziennikarka stanęła przed bardzo ciężkim wyzwaniem. Jej rozmówczynią była bowiem modelka Paulinye, czyli Paulina Czepielewicz, a temat, który poruszyły panie może wywołać dreszcze. - Kiedy dom staje się domem złym, pełnym przemocy i cierpienia dla dziecka. I kiedy siła i odwaga do życia, sprawia, że doceniamy każdą chwilę i każdy dzień wiedząc, że życie dało nam szansę nie tylko same złe chwile. Wstrząsająca rozmowa, prawdziwy, odważny i piękny przekaz o tym, jak można przejść przez piekło i nie stać się diabłem. O dziewczynce i o kobiecie, która odważnie i dzielnie walczy o siebie, sięga po szczęście i pomaga innym, takim ludziom jak ona sama, którzy wychowywali się w domach pełnych przemocy i nie mogą sobie poradzić z dziedzictwem zła - tak Anna Nowak-Ibisz opisała swoją wstrząsającą rozmowę z Paulinye.

Polska modelka Paulina Czepielewicz: "Nie byłam dopuszczana do żadnych czynności"

W trakcie wywiadu piękna polska modelka wyrzuciła z siebie traumatyczne przeżycia, które miały ją spotkać. Była żona Krzysztofa Ibisza spytała Paulinę Czepielewicz o to, czy miała jakąś przestrzeń, w której była nietykalna. Jakiś kąt, łózko czy cokolwiek innego... - Tylko w mojej głowie - odparła bez namysłu modelka. - Nie byłam dopuszczana w domu do żadnych czynności, do żadnych. Żeby wyjść do toalety, ja musiałam zapytać, czy ja mogę wstać z łóżka. Nie mogłam z niego zejść. Żeby napić się wody, ja musiałam zapytać - wyznała w niezwykle poruszającej rozmowie Paulinye.

