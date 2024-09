Piękna Polka miała podbić świat! Nieco zapomniana Magdalena Mielcarz wraca na salony

Magdalena Mielcarz: Piękna aktorka zyskała międzynarodową sławę

Magdalena Mielcarz (46 l.) od najmłodszych lat pracowała na swój sukces. Jako nastolatka śpiewała w popularnym zespole dziecięco-młodzieżowym Gawęda. W wieku 15 lat rozpoczęła zaś karierę modelki. Śliczna Polka chodziła po wybiegach na całym świecie. Pojawiała się również w sesjach zdjęciowych. Rozgłos zyskała na początku XXI wieku za sprawą filmu "Quo Vadis".

Superprodukcja Jerzego Kawalerowicza została przyjęta z mieszanymi uczuciami przez krytyków, ale widzowie szumnie wybierali się na pokazy. Trudno było nie przejąć się losem pięknej Ligii, w którą wcielała się młodziutka Magdalena Mielcarz. Odkładając na bok walory artystyczne filmu, to nie można zaprzeczyć, że otworzył on aktorce drzwi do kariery.

W roku premiery "Quo Vadis" Mielcarz została pierwszą polską, która wzięła udział w światowej kampanii kosmetyków L’Oreal. W następnych latach z sukcesami rozwijała również karierę aktorską. Zagrała m.in. w produkcjach polskich, włoskich, francuskich oraz rosyjskich.

Równie dobrze układało jej się w życiu prywatnym. Najpierw przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuowała karierę modelki i uczęszczała do nowojorskiej szkoły aktorskiej Maggie Flaningan Studio. W 2007 roku wyszła za mąż za amerykańskiego prawnika i biznesmena, Adriana Ashkenazy'ego. Po ślubie zamieszkali w Los Angeles. Para doczekała się dwóch córek - urodzoną w 2009 roku Mayę oraz cztery lata młodszą Indirę.

Miałam szczęście, że poznałam mężczyznę, którego pokochałam i którego miłość pozwoliła nam stworzyć wspaniałą rodzinę - mówiła w wywiadzie z Beatą Nowicką.

Magdalena Mielcarz: Co dzisiaj robi aktorka?

Chociaż mieszkała i pracowała w Stanach Zjednoczonych, to nie zapominała o ojczyźnie. W Polsce brała udział w programach telewizyjnych, pojawiała się gościnnie w popularnych produkcjach. Rok po roku współprowadziła premierowe edycje programów "Top Model" oraz "The Voice of Poland". Chociaż cieszyła się dużą sympatią widzów oraz produkcji, nie pojawiła się w kolejnych edycjach show TVN. Zrezygnowała też z prowadzenia "The Voice of Poland", ale powróciła trzy lata później na czas czwartej edycji. Osoby z otoczenia aktorki twierdziły, że Mielcarz za bardzo tęskniła za córką.

Ciągle dzwoniła z planu do swojej mamy, która się nią opiekowała, czy wszystko jest w porządku. Pamiętam, jak kiedyś Magda powiedziała mi, że może nie pracować. Woli siedzieć z córeczką - mówił "Super Expressowi" przyjaciel gwiazdy.

Z czasem kariera Mielcarz przystopowała. Aktorka coraz rzadziej pojawiała się na ekranach, a do Polski przyjeżdżała już tylko w sprawach prywatnych. Ostatnią rolę aktorską zagrała w krótkometrażowym filmie "Paranoja" z 2014 roku. Piękna Magdalena niemal całkowicie skupiła się na wychowaniu córek.

Pięć lat temu zaskoczyła zmianą wizerunku. Przyjęła również pseudonim artystyczny Lvma Black, pod którym zaczęła wydawać swoje utwory. Pracuje również jako producentka muzyczna. Pod tą nazwą nadal można znaleźć ją na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 88 tysięcy osób. Magdalena Mielcarz pokazuje na nim kulisy pracy oraz wydarzeń branżowych. Udziela się również społecznie.

Po latach mieszkania w Los Angeles zdecydowała się wraz z całą rodziną na przeprowadzkę do Europy. W rozmowie z "Wprost" wyjaśniła, dlaczego postanowili opuścić Stany. Modelka stwierdziła, że Los Angeles oraz całe Zachodnie Wybrzeże jest już innym miejscem niż pamięta z młodości.

Wcześniej długo mieszkałam w Nowym Jorku, potem w Los Angeles. Niestety teraz całe Zachodnie Wybrzeże przechodzi bardzo trudny czas; Los Angeles jako miasto na wielu poziomach potrzebuje pomocy. (...) To był w jakimś sensie raj na ziemi, centrum kreatywności, otwartość w głowach ludzi, którzy byli prekursorami w wielu dziedzinach. W tej chwili to miejsce upadłe, które potrzebuje bardzo głębokiego planu naprawczego. Poziom bezdomności, biedy, przerażająca przestępczość… To Miasto Aniołów, ale, na ten moment, upadłych - stwierdziła.

Magdalena zaczęła się również obawiać o bezpieczeństwo córek. Chce również, by dziewczynki poznały lepiej europejską kulturę. Przeprowadzka na Stary Kontynent sprawiła, że może częściej przyjeżdżać do ojczyzny. W poniedziałkowy wieczór pojawiła się eventu zorganizowanego przez markę L'Oreal. 46-latka zdecydowanie wyróżniała się nietypową stylizacją. Magda Mielcarz postawiła na oversize'owy czarny garnitur, do którego dobrała białą koszulę oraz czarny krawat.

