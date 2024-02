Piękna prezenterka Polsatu odeszła do TVP. Poprowadzi "19:30". Kim jest Monika Sawka?

Wnuczka Franciszka Pieczki zrobi film o dziadku. Alicja chciałaby, by zagrał go aktor "Barw szczęścia"

Monika Sawka ze stacją telewizyjną Polsat News związana była od 2018 roku, gdzie prowadziła program "W rytmie dnia" i "Obraz dnia" oraz była prezenterką głównego wydania "Wydarzeń" Polsatu. - Nie komentuję sprawy - ucina krótko dziennikarka pytana przez serwis Wirtualnemedia.pl. Wcześniej dziennikarka była związana z TVP3 Lublin (prowadziła tam m.in. "Panoramę Lubelską") oraz Polskim Radiem Lublin. Sawka jest także uzdolnionym fotografem.

To nie koniec przejść dziennikarzy związanych z Polsatem do TVP Info i serwisów informacyjnych telewizji publicznej. W czasie koncertu sylwestrowego ze stacją pożegnał się prezenter Piotr Jędrzejek. Do Telewizji Polskiej mają także trafić pogodynek Jarosław Kret oraz Bartosz Cebeńko i Wioleta Wramba, którzy pracowali ostatnio w kanale Wydarzenia 24.

Monika Sawka debiutuje 2 lutego jako prowadząca główne wydanie "19:30".