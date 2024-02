Piękna prezenterka TVP z partnerem, aktorem "Kogla-mogla". "Ale słodziaki"

Krzysztof Szczepaniak (35 l.) to aktor znany z "M jak miłość", "Wojennych dziewczyn", "Stulecia Winnych" i nowych części "Kogla-mogla". Już niebawem zobaczymy go w nowej edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie zatańczy w parze z Sarą Janicką. W Walentynki Szczepanik pochwalił się zdjęciem z partnerką. To nowa prezenterka TVP Info.