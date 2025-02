Piękny gest Maryli Rodowicz i Dawida Kwiatkowskiego. To prawdziwa unikatowa perełka

Maryla Rodowicz i Dawid Kwiatkowski połączyli siły, by wesprzeć szczytny cel. Artyści przekazali na licytację wyjątkową grafikę ze swoimi autografami, by pomóc w ratowaniu ośrodka dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. To część akcji charytatywnej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi "Nowa nadzieja".