"Pierwsza miłość" - czy wiesz wszystko o tym kultowym serialu? Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę

Nie żyje Ewelina Ślotała. To była partnerka Jakuba Rzeźniczaka

Od lat serial "Pierwsza miłość" towarzyszy widzom Telewizji Polsat, dostarczając im codziennie wzruszeń, emocji i wciągających historii. To produkcja, która stała się jedną z najdłużej emitowanych oper mydlanych w Polsce, a jej bohaterowie – jak Marysia Radosz, Artur Kulczycki czy Kinga Żukowska – zdobyli ogromną popularność i miejsce w sercach fanów.

Dzięki barwnym wątkom, pełnym miłości, zdrad, przyjaźni i rodzinnych dramatów, "Pierwsza miłość" nieprzerwanie przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów.

Przeczytaj także: Totalnie odmieniona Aneta Zając. Gwiazda "Pierwszej miłości" w rudych włosach jest nie do poznania

Przetestuj swoją wiedzę!

Czy pamiętasz, kto był pierwszą miłością Marysi? Jakie imię nosi jej córka? A może bez problemu przypominasz sobie, jaką nazwę nosił serialowy bar?

Jeśli uważasz się za prawdziwego fana "Pierwszej miłości", to ten quiz jest dla Ciebie! Przygotowaliśmy 12 pytań o bohaterów, miejsca i wydarzenia z serialu. To doskonała okazja, by sprawdzić, ile naprawdę wiesz o ulubionej produkcji.

Sprawdź swoją wiedzę i weź udział w quizie.

Pierwsza miłość - quiz dla prawdziwych fanów Pytanie 1 z 12 W jakim mieście toczy się główna akcja serialu? Warszawa Kraków Wrocław Następne pytanie

Dlaczego kochamy "Pierwszą miłość"?

Serial, który wystartował w 2004 roku, zyskał ogromną popularność dzięki swojej autentyczności. Wciągające historie miłosne, codzienne problemy bohaterów oraz dynamiczne zwroty akcji sprawiają, że widzowie śledzą losy swoich ulubieńców z zapartym tchem. Co więcej, "Pierwsza miłość" wciąż zaskakuje nowymi wątkami i świeżymi bohaterami, którzy wprowadzają do serialu nową energię.