Pierwszy chłopak Dody odblokował profil na Instagramie. Piosenkarka ujawniła jego status związku

Dorota Rabczewska z perspektywy lat nie ukrywa, że wpuszczenie kamer do życia prywatnego było błędem. Cały kraj z wypiekami na twarzy śledził jej kolejne romanse, głośno dyskutując o burzliwych rozstaniach i nietrafionych decyzjach sercowych. W życiu wokalistki jest jednak mężczyzna, który poznał ją na długo przed statusem królowej popu. Damian Pikus z Ciechanowa był pierwszym narzeczonym piosenkarki w czasach, gdy dopiero aspirowała do wielkiej kariery. Fani kultowego reality-show "Bar" doskonale kojarzą jego wizyty na planie telewizyjnego formatu. Co ciekawe, to właśnie relacja z Damianem stanowiła bezpośrednią inspirację do napisania wielkiego przeboju "Dżaga", chociaż ostatecznie w teledysku do tego utworu zagrał Radosław Majdan.

Pierwszy chłopak Dody

Obecnie dawni zakochani z Ciechanowa pielęgnują szczerą przyjaźń i regularnie widują się w rodzinnych stronach. Mężczyzna zyskał niedawno spory rozgłos, ponieważ jako jedyny dawny partner artystki zgodził się wystąpić przed kamerami w poświęconym jej serialu dokumentalnym "DODA". W okresie świąt wielkanocnych wokalistka chwaliła się w sieci wspólnymi chwilami spędzonymi zarówno z Damianem, jak i swoją dawną partnerką, Izą. Rabczewska oficjalnie oznaczyła profil Pikusa, a ten w odpowiedzi udostępnił publicznie swoje dotychczas zamknięte konto na Instagramie.

Kim jest Damian Pikus, pierwszy chłopak Dody?

Postawa Pikusa, który konsekwentnie unika publicznego opowiadania o dawnej relacji z gwiazdą, budzi ogromny szacunek wokalistki. Dowodem ich znakomitych stosunków była chociażby wspólna zabawa podczas Lanego Poniedziałku, kiedy to duet ochoczo oblewał wodą przechodniów na ulicach Ciechanowa. Artystka opublikowała wówczas odnośniki do kont swoich byłych miłości – Izy oraz Damiana – wspominając, że w przeszłości oboje walczyli o jej względy. Otwarcie profilu na Instagramie pozwoliło fanom zobaczyć kilka niepublikowanych wcześniej kadrów z życia Pikusa. Przy okazji internetowych relacji, sama Doda postanowiła uspokoić fanki i jasno zakomunikowała, że jej dawny narzeczony jest w tym momencie singlem.

DODA: Każdy na moim miejscu odebrałby sobie życie. Wszyscy na mnie żerują