Ślub LGBT w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Ellen Lascelles poślubiła narzeczoną

To pierwszy taki ślub w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Prawnuczka króla Jerzego V i siostrzenica Davida Lascellesa, ósmego i obecnego hrabiego Harewood – Ellen Lascelles poślubiła swoją dziewczynę Channtel „Chan” McPherson. Ceremonia zaślubin zorganizowana została na świeżym powietrzu. Uroczystości odbyły się we wtorek, 20 lutego, w Byron Bay Hinterland w Nowej Południowej Walii w Australii.

Panny młode przypieczętowały swój związek pocałunkiem przed własnoręcznie zrobionym banerem z napisem „Here Come The Brides”. Kobiety zaręczyły się w Nowy Rok 2023 roku. Choć jest to pierwszy ślub lesbijski w rodzinie, nie jest to pierwsze małżeństwo osób tej samej płci. W 2018 r lord Ivar Mountbatten poślubił Jamesa Coyle.

Uroczystości miały swobodny charakter. Panie wybrały na tę okazję proste, nieformalne sukienki – Ellen wystąpiła w białym mini na cienkich ramiączkach, jej partnerka wybrała dzierganą sukienkę do kostek. Kobietom towarzyszyły dzieci - syn Ellen Jack i córka Penny oraz córka Chan, Raff.