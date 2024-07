Pierwszy mąż Teresy Lipowskiej porzucił ją dla innej. "Po mnie miał jeszcze pięć żon"

Teresa Lipowska: Drugi mąż był miłością jej życia

Teresa Lipowska obchodzi właśnie swoje 87 urodziny. I chociaż już dawno mogłaby przejść na aktorską emeryturę, to nie ma jeszcze zamiaru schodzić z planów filmowych. Co prawda, nie pojawia się już na ekranach tak często, jak dawniej, ale od lat pozostaje ulubienicą milionów Polaków. Wszystko za sprawą pamiętnych ról z przeszłości, a przede wszystkim roli Barbary Mostowiak z "M jak miłość".

W serialu przez niemal dwie dekady wiernie trwała u boku męża Lucjana (w tej roli niezapomniany Witold Pyrkosz). W prawdziwym życiu również miała wiele szczęścia w miłości. Przez 44 lata związana była z kolegą po fachu, Tomaszem Zaliwskim. Pobrali się w 1963 i aż do śmierci aktora tworzyli szczęśliwe, zgodne małżeństwo.

"W moim małżeństwie miłość narastała. Byłam po swoich traumach, on był oparciem, był opiekuńczy. Podobał mi się, imponował mi urodą. Po 44 latach stwierdziłam, że był to najlepszy wybór. To było rzeczywiście małżeństwo dochodzące. Myśmy się poznawali, uczyli się siebie. To był mój przyjaciel, ale myślę, że patrząc na inne małżeństwa, byliśmy bardzo blisko" - tak opowiadała aktorka o swoim ukochanym w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem.

Teresa Lipowska pierwszemu mężowi oddała wiele

Nie wszyscy pamiętają, że dla Lipowskiej było to drugie małżeństwo. Pierwszym wybrankiem aktorki był operator filmowy, Aleksander Lipowski. Poznali się podczas studiów w łódzkiej filmówce. Mężczyzna od razu zauroczył się w ślicznej studentce aktorstwa, ale musiał trochę się postarać, by zdobyć jej serce. W końcu Teresa zakochała się w nim na zabój.

Po latach wspominała, że w czasie narzeczeństwa jej wybranek była bardzo romantyczny. Chociaż bardzo się od siebie różnili, to zakochana aktorka była gotowa na wiele poświęceń dla ukochanego. Dla niego przeniosła się do Warszawy i wbrew swojej wierze rezygnowała ze ślubu kościelnego. W dniu zawarcia małżeństwa miała zaledwie 20 lat.

"Kiedy byłam na ostatnim roku, postanowiliśmy się pobrać. Poszłam do ślubu jako dziewica, jemu ofiarowałam swój wianek..." - przyznała w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem. Młodzi małżonkowie najpierw zamieszkali w matki Aleksandra, później przenieśli się do niewielkiego mieszkania. Szybko okazało się, że uczucia Lipowskiego do żony nie było tak wielkie, jak początkowo się wydawało.

Po zaledwie trzech latach i małżeństwo się skończyło. Filmowiec nie potrafił dochować wierności młodej żonie. Przyszła gwiazda ekranów wiedziała, że nie jest jedyną osobą w jego sercu. "Zauważyłam, że już nie jestem ta pierwsza i jedyna. Wiem, że miał inne kobiety. Skończyło się, było to bardzo dramatyczne dla mnie. Tłumaczył mi, że wszystko mu się znudziło, ja też. To on podjął decyzję o rozstaniu" - stwierdziła z goryczą w rozmowie z Ibiszem.

Zdrada nie była jedyną nieprzyjemnością, która spotkała ją ze strony męża. Gdy powiedziała, że chce rozwodu, pokazał jej drzwi: "Potem stwierdził, że musimy się wyprowadzić i oddać mieszkanie. Ja się wyprowadziłam, a on tam został... Czyli tym sposobem wyrzucił mnie z mieszkania". Po zakończeniu małżeństwa zraniona Lipowska całkowicie zerwała kontakt z pierwszym mężem.

Teresa Lipowska: Długo czekała, by zostać matką

Młodziutka rozwódka bardzo przeżywała zdradę i odrzucenie. Historia pokazała, że rozwód był jedną z lepszych rzeczy, która mogła ją spotkać. Poznała bowiem miłość swojego życia. Za to Aleksander Lipowski przez większość życia nie potrafił stworzyć stabilnej relacji. "On miał później jeszcze pięć następnych żon i wiele pań, więc myślę, że mu wystarczała miłość na krótko. Zaczęło się jeszcze ze mną..." - mówiła kilka lat temu Teresa Lipowska.

Drugiego męża poznała jeszcze w trakcie małżeństwa z Lipowskim. Tomasz Zaliwski był jej kolegą z teatru, ale Teresa była szczerze oddana mężowi. Po rozwodzie aktor zaopiekował się zranioną koleżanką. Gdy Lipowski porzucił aktorkę, kolega z teatru otoczył ją opieką. Do uczucia musieli jednak dojrzeć.

"Zaczął mnie otaczać parasolem opieki, podziwu, bardzo delikatnie. To nie była szalona miłość natychmiast, bo byłam kompletnie załamana, zduszona. On był przystojny, szarmancki, to mnie ujęło, bardzo się mną opiekował. Zaczęłam powolutku dojrzewać do tego, żeby to nie była miłość od pierwszego wejrzenia" - przyznała gwiazda "M jak miłość".

Gdy już postanowili dać sobie szansę, połączyło ich uczucie na całe życie. Do szczęścia brakowało im dziecka. Wybudowali nawet duży dom. Jednak droga aktorki do macierzyństwa była bardzo długa. "Byłam zrozpaczona, bo nie wyobrażałam sobie życia bez dzieci. Zdecydowałam się więc na adopcję. I kiedy z przyjaciółką Zosią Lengrenową zaczęłyśmy jeździć po domach dziecka - nagle zaszłam w ciążę. I to był cud" - mówiła w rozmowie z gazetą "Przyjaciółka". Jedyny syn Teresy Lipowskiej i Tomasza Zaliwskiego przyszedł na świat w 1974 roku.

Tomasz Zaliwski odszedł 13 lipca 2006 r., na dzień przed urodzinami żony. Aktorka ciągle tęskni za swoim ukochanym.

