Pierwszy transpłciowy polski aktor

Historyczne wydarzenie

Pierwszy transpłciowy aktor zatrudniony w polskim teatrze! Nie skończył szkoły aktorskiej

W Teatrze Nowym w Łodzi doszło do wydarzenia bez precedensu. Ich szeregi zasilił Edmund Krempiński, pierwszy transpłciowy aktor. Zadebiutował on w spektaklu "Dobrze ułożony młodzieniec". - To historyczna chwila dla polskiego teatru - pisze jeden z internautów.