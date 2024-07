Pilna wiadomość z Polsatu! To oni poprowadzą śniadaniówkę!?

Polsat ogłosił nazwiska prowadzących śniadaniówkę

Polsat powoli zdejmuje maskę tajemnicy z nowej śniadaniówki, która rusza już we wrześniu 2024 roku. Zapowiada się na to, że "Halo, tu Polsat" poprowadzą, znane z TVP i TVN twarze. Wśród przedstawionych właśnie gwiazd znajdują się byli prezenterzy "Pytania na śniadanie" i "Co za tydzień". Kto będzie witał nas co rano w Polsacie?

Kto poprowadzi śniadaniówkę Polsatu

Polsat oszczędnie dawkuje informacje na temat nowej śniadaniówki. Najpierw ujawniono nazwę: „Halo, tu Polsat”, potem pojawił się pierwszy zwiastun porannego programu. W końcu stacja zaczęła przeszła do mocniejszych konkretów i przedstawiła nazwiska gwiazd, które od września będą budzić Polaków. Do tej potwierdzone zostały nazwiska dwóch par prezenterów śniadaniówki: Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Hyży i Maciej Rock.

O tym, że trzecią parę stworzą Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, uwielbiani w „Pytaniu na śniadanie”, plotkuje się od dawna. Okazuje się, że nie tylko te wielkie gwiazdy TVP, przeszły do Polsatu.

Teraz Polsat na swoim profilu na Instagramie ujawnił kolejne nazwiska prowadzących śniadaniówkę. Tym razem to najmłodsze gwiazdy, które w nowym programie dostaną szanse rozwoju w ściśle określonej tematyce.

Młode twarze na dzień dobry

Według oficjalnych informacji Polsatu, co rano będą nas witać: Aleksander Sikora, Anna Rubaj i Maks Behr. „Będą zajmowali się tematami z zakresu show-biznesu, kultury i spraw społecznych” – zdradziła stacja.

Aleksander Sikora, podobnie jak Cichopek i Kurzajewski, był do niedawna twarzą „Pytania na śniadanie”. Prezenter otrzymał też od Polsatu ofertę dołączenia do rozśpiewanego show „Twoja twarz brzmi znajomo”. Sikora ma być uczestnikiem dwudziestej pierwszej edycji programu.

Anna Rubaj i Maks Behr byli związani z TVN. Rubaj możecie kojarzyć z programów: „Uwaga!” i „Superwizjer”, Behr pojawiał się w programie „Co za tydzień”.

- Halo tu Aleksander Sikora, Maks Behr i Anna Rubaj 👋🏻 Do grona prowadzących pasma porannego dołączyli znani dziennikarze! Aleksander, Maks i Anna będą zajmowali się tematami z zakresu showbiznesu, kultury i spraw społecznych. To trzy kolejne mocne nazwiska, które dołączają do ekipy #halotupolsat ☀️ Witamy na pokładzie 🔥 #polsat. Więcej o naszych nowych twarzach i ich rolach w halo tu polsat przeczytacie: link w naszym bio 🔗 - ogłosił Polsat na Instagramie.

Kim są nowi prowadzący?

Polsat przybliżył nam sylwetki młodych gwiazd, które zobaczymy w nowym, porannym paśmie stacji.

- Aleksander Sikora będzie specjalizował się w tematyce showbiznesowej. Widzów „halo tu polsat” poinformuje o wszystkich najciekawszych wydarzeniach ze świata rozrywki i muzyki. Będzie prowadził relacje na żywo i przeprowadzał wywiady z gwiazdami polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Specjalnością Maksa Behra będzie kultura, sztuka i film. Dla „halo tu polsat” będzie przeprowadzał wywiady z gwiazdami polskiej i zagranicznej kinematografii i realizował reportaże z kraju i ze świata. Będzie też trzymał rękę na pulsie najważniejszych wydarzeń kulturalnych. Anna Rubaj zajmie się sprawami społecznymi. W swojej pracy będzie zawsze blisko ludzi i wydarzeń w lokalnych społecznościach. Poprowadzi relacje na żywo i będzie realizowała reportaże obejmujące zagadnienia społeczne.

