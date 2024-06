We wtorek, 11 czerwca, około godz. 11 - jak wykazują wstępne ustalenia - jeden z kierowców miał zajechać drugiemu drogę, przez co doszło do wielkiej awantury. Sprawę opisuje portal Eska.pl. Między mężczyznami miało dojść do przepychanek. - Na miejscu pojawił się zespół ratownictwa medycznego - przekazał st. post. Rafał Wieczorek. Nie chciał on przekazać danych uczestników zdarzenia. Z ustaleń Eski wynika jednak, że zaatakowani mieli zostać Viki Gabor i jej ojciec. - To był nieuzasadniony akt nienawiści na drodze. Ojciec Viktorii został spryskany gazem, wyciągnięty z samochodu i pobity, aż się osunął na ziemię. Trafił do szpitala, ma podejrzenie złamania nadgarstka. Viktoria, siedząc w samochodzie, także została spryskana gazem. Na ten moment (godz. 15:00) przebywa w prywatnej, podwarszawskiej klinice okulistycznej ze względu na obrażenia, nic nie widziała, gdy pojawiłem się na miejscu - mówi Esce.pl członek managmentu Viki Gabor. W związku z zajściem zatrzymany został 34-letni mężczyzna. Trwają z nim czynności.

