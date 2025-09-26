Pilne! Gorczyca i Czeczot mieli wypadek! Aktor w szpitalu, spektakl odwołany!

Świat mediów obiegła dramatyczna informacja o groźnym wypadku w miejscowości Niechanowo w powiecie gnieźnieńskim. W piątek o godzinie 15:40 zderzyły się tam dwa auta, w jednym z nich jechali Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot. Aktor trafił do szpitala!

Nie dojechali do teatru

Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot mieli zagrać w Gnieźnie spektakl "Optymiści - czyli nasi w Egipcie". Niestety, imprezę odwołano. Co ze zdrowiem gwiazd?

Spektakl, który miał zostać wystawiony dziś wieczorem w Auli Szkoły Pomnik w Gnieźnie, został odwołany. Organizatorzy poinformowali, że najważniejsze jest obecnie zdrowie poszkodowanych artystów, a o ewentualnym nowym terminie wydarzenia widzowie zostaną poinformowani w późniejszym czasie

- napisano na portalu moje-gniezno.pl

Wymuszenie pierwszeństwa, Czeczot w szpitalu

Aktor natychmiast został przewieziony do szpitala. Miał ze złamaną rękę. Karolina Gorczyca na szczęście wyszła z wypadku bez szwanku. .

Zderzyły się tam citroen z mercedesem. W wyniku tego zderzenia obrażeń ciała w postaci złamania ręki doznał kierujący mercedesem. Został on przetransportowany do szpitala w Gnieźnie. Podróżował on z pasażerką, która nie odniosła obrażeń. Również kierująca citroenem nie odniosła obrażeń

- powiedziała aspirant sztabowy Anna Osińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, w TVN24.

Śledztwo trwa

Jak doszło do wypadku z udziałem gwiazd? Według informacji płynących z lokalnej policji spowodowała go pani, która kierując citroenem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu mercedesowi.

Teatr w Gnieźnie zapowiedział, że najważniejsze jest teraz zdrowie artystów. Spektakl z ich udziałem został przełożony, a o terminie dowiemy się w najbliższym czasie.

Policja nadal prowadzi czynności wyjaśniające, aktorzy nie zdecydowali się skomentować całej sytuacji. Życzymy zdrowia!