Pilnie potrzebna krew dla Jerzego Antkowiaka. Projektant walczy o zdrowie w szpitalu. Każda kropla ma znaczenie

Znany polski projektant mody, Jerzy Antkowiak, pilnie potrzebuje krwi, walcząc o zdrowie w szpitalu.

W mediach społecznościowych pojawił się apel o oddawanie krwi grupy A Rh- w jego imieniu.

Dowiedz się, jak możesz pomóc i gdzie oddać krew, aby wesprzeć legendę polskiej mody.

Pilnie potrzebna krew dla Jerzego Antkowiaka. Projektant walczy o zdrowie w szpitalu

W sobotę, 27 września 2025 w mediach społecznościowych pojawił się pilny apel dotyczący projektanta i stylisty Jerzego Antkowiaka. Na oficjalnym profilu artysty jego prowadzący w najnowszym poście poinformowali o tym, że Antkowiak przebywa obecnie w szpitalu, gdzie walczy o swoje zdrowie. Okazuje się, że sprawa jest naprawdę poważna i obecnie potrzebna jest krew, która pomogłaby uratować artystę. Chodzi konkretnie o grupę krwi A Rh-.

Nasz mistrz, guru polskiej mody, Jerzy Antkowiak, potrzebuje teraz naszego wsparcia. Jerzy jest w szpitalu i pilnie potrzebna jest krew do przetoczenia. Poszukiwana jest grupa krwi A Rh-.

- czytamy w poruszającym poście na Instagramie. Krew można oddać w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Należy jednak zaznaczyć dla kogo jest ona przeznaczona. We wpisie na Instagramie Jerzego Antkowiaka pojawiła się również szczegółowa instrukcja dotycząca tego, jak prawidłowo zaadresować krew przeznaczoną dla projektanta.

Jak oddać krew dla Jerzego Antkowiaka?

Aby oddać krew na Jerzego Antkowiaka, aby pomóc mu w powrocie do zdrowia należy postępować zgodnie z wytycznymi:

Jeżeli ktoś z Was lub Waszych bliskich może oddać krew, prosimy o wskazanie przy rejestracji, że krew jest dla:Zbigniew Jerzy AntkowiakGrupa A Rh-Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

- piszą autorki posta na Instagramie.

Kim jest Jerzy Antkowiak?

Jerzy Antkowiak, a właściwie Zbigniew Jerzy Antkowiak urodził się 18 maja 1935 roku w Wolsztynie. W 1961 r. rozpoczął pracę jako projektant w firmie Moda Polska, państwowym przedsiębiorstwie odzieżowym w Polsce. W 1968 wraz z piątką projektantów stworzył nowy zespół Mody Polskiej. W latach 70. XX wieku Dom Mody Polskiej był członkiem „Chambre Syndicale de la Haute Couture”. Od 1979 do 1985 roku Jerzy Antkowiak był dyrektorem ds. wzornictwa w Modzie Polskiej. Po upadku przedsiębiorstwa Moda Polska (1998) kupił archiwa kolekcji i przechowywał je przez wiele lat. Jerzy Antkowiak uważany jest za najbardziej znanego projektanta Mody Polskiej i jednego z najbardziej charyzmatycznych twórców polskiej mody w czasach PRL. Jego styl charakteryzował się odważnością, nowatorskimi pomysłami oraz pewną nonszalancją, co wyróżniało go w szarych realiach socjalistycznych lat.