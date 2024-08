O Małgorzacie Ostrowskiej jakiś czas temu zrobiło się głośno, kiedy w mediach pojawiła się informacja o jej udziale w "The Voice Senior". Artystka w składzie jurorskim zastąpiła Marylę Rodowicz, która pożegnała się z show.

"Produkcji zależało na artystce z rockowym pazurem. Piasek i Janowski kojarzą się z popem. A seniorzy często kochają gitarowe, ostrzejsze granie. A poza tym rockmanka taka jak pani Ostrowska ma... ostrzejsze komentarze" - powiedziała "Super Expressowi" osoba z Telewizji Polskiej.

Małgorzata Ostrowska szykuje niespodziankę dla wiernych fanów

Małgorzatę Ostrowską na planie "The Voice Senior" zapytaliśmy o to czy szykuje nowe piosenki dla swoich wiernych fanów. Okazuje się, że tak! Gwiazda przyznała w rozmowie z "Super Expressem", że niedługo premierę będzie mieć jej nowy singiel. 66-latka utwór promować będzie w rozgłośniach radiowych, a także na wielu platformach streamingowych.

"Mam już nawet termin premiery płyty, która już jest zrobiona i czeka - jest to październik. Dokładnego dnia nie podam, chociaż go znam, ale znając życie, wiem, że to się może przesunąć tydzień w przód albo tydzień w tył. We wrześniu, już zaraz na początku września będziemy wprowadzać do mediów drugi singiel z tej płyty, bo jeden już był. Takie są teraz czasy, że nie mogę powiedzieć do radia, owszem do radia, ale to radio w tej chwili troszeczkę zmieniło rolę, straciło tę rolę promującą, teraz są streamingi, więc to wszystko inaczej przebiega. Będziemy wprowadzać nowego singla, a jak mówiłam w październiku nowa płyta, z czego się bardzo cieszę" - wyjawiła w "Super Expressie" Małgorzata Ostrowska.

Na jaw wyszło również, że nowy singiel gwiazda ma zamiar promować na swoim koncie na TikToku. Gwiazda na razie w sieci publikuje nagrania ze swojego życia prywatnego, jednak nie wyklucza, że już niedługo może się to zmienić.

"Nie wykluczam, ponieważ mam TikToka od jakiegoś czasu i wrzucam tam filmy, które robię osobiście. Głównie z mojego życia prywatnego - np. ogród, bardzo niewiele. To się nie klika - te rzeczy zawodowe, to dla mnie jest znak, że nikt nie jest tego tak do końca ciekaw, natomiast bardzo są ciekawi życia prywatnego, a ja z chęcią troszeczkę go udostępniam" - wyznała nam w rozmowie gwiazda.

