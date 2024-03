Pilne! Maryla Rodowicz w szpitalu. Gwiazda przeszła operację

Maryla Rodowicz mimo kilkudziesięciu lat na scenie, wciąż jest bardzo aktywna zawodowo. Jej wypełniony po brzegi kalendarz nie przewiduje zbyt wielu dni wolnych od pracy. Jeśli gwiazda akurat nie koncertuje, to chętnie angażuje się w inne ciekawe przedsięwzięcia muzyczne, jak choćby trenowanie uczestników "The Voice Senior". Obecna luka w koncertach jest jak na panią Marylę długa, bo zakłada prawie miesiąc bez koncertów. Jak się jednak okazało nie chodzi o świąteczny urlop.

Maryla Rodowicz trafiła do szpitala i przeszła operację

Jak ustalił portal ShowNews gwiazda kilka dni temu zgłosiła się do jednego z warszawskich szpitali, by poddać się pilnej operacji. Wg anonimowego informatora portalu sprawa jest poważna i wymagała natychmiastowej reakcji. - W lutym Maryla dowiedziała się, że jest chora. Wykryto zmianę w jej płucach. Gwiazda od razu poddała się terapii. Kolejnym krokiem była operacja w specjalistycznym szpitalu zajmującym się pacjentami z chorobami płuc - cytuje informatora ShowNews, który podaje również, że gwiazda mimo powagi sytuacji nie traci optymizmu. - Maryla jest dobrej myśli. Opiekują się nią najlepsi specjaliści, a rodzina dba o to, by miała w szpitalu wszystko, czego potrzebuje.

Gwiazda może liczyć na opiekę rodziny. Syn dba o to, by niczego jej nie zabrakło

Gwiazdą opiekuje się troskliwie najmłodszy syn - Jędrzej. Mężczyzna dba o to, by artystce niczego w szpitalu nie zabrakło. Został sfotografowany przez fotoreporterów, kiedy dostarczał jej jedzenie z ulubionej knajpki. Podczas pooperacyjnej rekonwalescencji najważniejszy jest przecież odpoczynek i odpowiednia dieta. Pani Maryli życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

