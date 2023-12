Mecenas pilnie zabrał głos ws. Michała Wiśniewskiego

Michał Wiśniewski walczy z demonami z przeszłości. W końcu października warszawski sąd skazał go na 1,5 roku bezwzględnego więzienia i łącznie aż 80 tys. zł grzywny za wyłudzenie 2,8 miliona złotych ze SKOK Wołomin. Sprawa dotyczyć ma wydarzeń z 2006 roku. Wokalista Ich Troje konsekwentnie utrzymuje, że jest niewinny. Zapowiedział także złożenie apelacji. W tych piekielnie trudnych chwilach Michał Wiśniewski liczyć może na swoją obecną - piątą już - małżonkę, czyli Polę Wiśniewską, która publicznie zapewniła, że ufa mężowi. Teraz głos zabrał mecenas Piotr Podgórki, który reprezentuje artystę. Wygląda na to, że apelacja jest już pewna. - Szanowni Państwo, działając jako obrońca Pana Michała (...) pragnę w pierwszej kolejności poinformować, że wyrok jest nieprawomocny i zostanie od niego złożona apelacja, nad którą pracujemy z zespołem prawników. Nie sposób zgodzić się z motywami sądu podanymi w uzasadnieniu wyroku - słyszymy na nagraniu opublikowanym przez wokalistę Ich Troje w mediach społecznościowych.

Michał Wiśniewski jednak nie trafi za kratki?! "Jest niewinny"

Swoją drogą, nawet jeśli wyrok ws. Michała Wiśniewskiego się uprawomocni, nie jest wcale pewne, że trafi on za kratki. - Według polskiego prawa osoba skazana na karę pozbawienia wolności do 1,5 roku może się starać o dozór elektroniczny. Polega on na założeniu skazanemu na nogę elektronicznej opaski, dzięki której jest on stale monitorowany. Taka osoba, zamiast iść na 1,5 roku do więzienia, może spędzić ten okres we własnym miejscu zamieszkania. Przysługuje jej również czas, w którym może opuszczać dom, na przykład w celu wykonywania pracy zarobkowej - tłumaczyła w rozmowie z Onetem adwokat Katarzyna Bórawska. Do prawomocnego wyroku na razie jednak droga jest daleka. W tym momencie Michał Wiśniewski w świetle prawa jest niewinny. - Wszelkie pozostałe informacje w tej sprawie zostaną ewentualnie przekazane opinii publicznej po złożeniu apelacji. Na obecną chwilę zwracam się z gorącym apelem do mediów o wstrzemięźliwość w wyrażaniu opinii i nieferowanie wyroków. Prawomocny wyrok w tej sprawie zostanie dopiero wydany. Do tej chwili pan Michał Wiśniewski jest osobą niewinną w świetle prawa - podkreślił mecenas Podgórski.

W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniła się Mandaryna, druga żona Michała Wiśniewskiego