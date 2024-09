Pilne! Szymon Majewski po 12 latach wraca do TVN! Oficjalny komunikat

Szymon Majewski wraca do TVN! Wiadomość ta dosłownie przed chwilą 11 września o 11.40) pojawiła się na stronie TVN. To prawdziwa sensacja w świecie polskiej telewizji!

Tym razem historia zatacza koło i ponownie zobaczymy Szymona Majewskiego w TVN

- czytamy w oficjalnym komunikacie. Dla fanów prezentera i satyryka to najlepsza możliwa wiadomość. Wielu widzów z sentymentem wspominało nieco osobliwy humor Szymona Majewskiego, który chwilami balansował na granicy dobrego smaku. Kontrowersje wzbudzały dwa swego czasu megapopularne programy - "Mamy Cię" i "Szymon Majewski show". W dzisiejszych czasach treści serwowane w tych produkcjach raczej by już nie przeszły. Po przygodzie z TVN (Szymon Majewski był jeszcze gospodarzem programów "HDw3D Telewision" oraz "Szymon na żywo") prezenter związał się z radiem. Prowadził także własny kanał w serwisie YouTube.

Pod artykułem prezentujemy galerię: Szymon Majewski tak się zmieniał

Na razie nie podano w jakiej roli w TVN pojawi się Szymon Majewski. Fani zatem muszą uzbroić się w cierpliwość. Portal TVN cytuje za to słowa prezentera, w których opisał on swój niesamowity sen.

To jest niewiarygodna sprawa, coś mi się przyśniło 5 dni temu, ta stacja, niewyraźne logo. Obudziłem się, mówię do żony: Magda, śniło mi się logo jakiejś stacji... Magda do mnie: dośnij jeszcze! Dalej śpię, taka mgiełka, jakby TVN, no i rano zadzwonili

- relacjonował Szymon Majewski. Nie wiemy, czy faktycznie miał taki sen, ale historia brzmi bardzo ciekawie.

Aktualnie legendarny prezenter realizuje się w Radiu Zet, gdzie prowadzi audycję "Szymon Majewski Szał". Oprócz tego można do oglądać w "Och-Teatrze” Krystyny Jandy. Jesienią z kolei Szymon Majewski ruszy w trasę i będzie występował w ramach abstrakcyjnego stand-upu "Kto panu to zrobił".

