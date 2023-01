Szymon Majewski ujawnia kulisy odejścia z TVN. Nawiązuje do Miszczaka i zwolnień w Polsacie. "Czuję się w obowiązku przerwać milczenie"

- W kontekście zwolnień w Polsacie wiele osób pyta mnie, dlaczego Edward Miszczak wyrzucił mnie z TVN. Czuję się w obowiązku przerwać milczenie i w końcu to ujawnić. Tak, rzeczywiście miało to związek z tym, że zostałem twarzą PKO BP. Na moje nieszczęście, w siedzibie stacji, był wtedy bankomat tego banku i Edward, wypłacając gotówkę przy ludziach, nie mógł znieść faktu, że to Majewski mu płaci. Mimo że lubił mnie jako Miniratkę* – napisał z przekąsem.