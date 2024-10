Małgorzata Ohme po zwolnieniu z TVN musiała koczować przy toalecie! Okropne choróbsko

Małgorzata Ohme znalazła się w gronie gwiazd zwolnionych z "Dzień dobry TVN" w czerwcu 2023 roku. W śniadaniówce doszło do prawdziwej czystki. Poza Ohme pracę stracili: Małgorzata Rozenek, Anna Kalczyńska, Agnieszka Woźniak-Starak i Andrzej Sołtysik. Psycholożka niedawno mówiła portalowi Wirtualnemedia.pl o tym, jak czuła się do zwolnieniu z TVN. Łatwo nie było... Na szczęście w trudnych chwilach pomógł jej były mąż - prof. Rafał Ohme, z którym gwiazda ma dwoje dzieci i ciągle świetne relacje.

Powiedział: "rozumiem, że płaczesz, wprawdzie to wszystko nie było tego warte, ale popłacz, to ci ulży. A po trzech dniach masz się pozbierać i powiedzieć mi, po co wstałaś z łóżka". Na trzeci dzień po jego wizycie wpadłam w panikę: i co ja mu powiem?