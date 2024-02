Pilne informacje z produkcji "Sanatorium miłości". Takie wieści tuż przed startem nowego sezonu

Nowy sezon "Sanatorium miłości" już w marcu na antenie TVP

Tym, którzy nie mogą się już doczekać nowego sezonu "Sanatorium miłości" przypominamy, że kolejna edycja wystartuje już w marcu. Marta manowska ponownie zaprosi seniorów w piękne miejsce, gdzie będą mogli podreperować zdrowie i przeżyć przygodę życia, a także nawiązać nowe znajomości i być może znaleźć drugą połówkę. Wielu parom się to udało, co jest niewątpliwym sukcesem programu. Produkcja podgrzewa atmosferę prezentując kolejne szczęśliwe pary. Dzięki temu już oficjalnie się potwierdziło, że parę stworzyli Ula Flisek i Andrzej Sikorski. Pogłoski o ich związku krążyły już od jakiego ś czasu w sieci, ale teraz wszystko jest jasne.

Ula i Andrzej poznali się dzięki "Sanatorium miłości", choć brali udział w rożnych edycjach

Ciekawostką jest to ze Ula i Andrzej nie poznali się w "Sanatorium miłości". Choć oboje brali udział w miłosnym show, to w innych edycjach. Andrzej wystąpił w 4. sezonie, a Ula w 5. Oboje próbowali nawiązać trwalsze relacje już w "Sanatorium" - Ula ze Zdzisławem, a Andrzej z Moniką. Na dłuższą metę nic jednak się z tego nie wyklarowało. Ale jak mówi stare przysłowie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ula i Andrzej poznali się na jednym ze spotkań uczestników show i zaczęli się spotykać. Romantyczne spacery w stolicy, wspólne wakacje w Hiszpanii- zdjęcia publikowane w sieci podsycały zainteresowanie parą. W końcu wystąpili razem w "Pytaniu na śniadanie" i przyznali, że przetańczyli już razem niejedną noc. Najnowszy post na profilu "Sanatorium miłości" dowodzi, że są razem i ze warto być wytrwałym w poszukiwaniach. "Ula i Andrzej odnaleźli się dzięki naszemu programowi. Pora, by dać szansę kolejnej dwunastce" - czytamy w opisie. W komentarzach zaś zagościło wiele ciepłych słów: "Pani Ulu zasługuje pani na tak dobrego i sympatycznego mężczyznę, a pan panie Andrzeju na tak mądrą i piękną kobietę". Trudno się nie zgodzić.

