Pin Up Candy rozbiera się na weselach!

Sztukę burleski w Polsce wypromowała Pin Up Candy, czyli Katarzyna Kraszewska, która ujawnia kulisy i przesłanie swojej fascynującej pracy i podkreśla, że burleski nie należy mylić ze striptizem, bo to są zupełnie inne rzeczy. - Staram się uświadamiać ludzi, że burleska to nie jest striptiz. Przynajmniej w moim wykonaniu. Dla mnie to forma sztuki, krótka forma sceniczna, za pomocą której można opowiedzieć jakąś historię i to nas odróżnia od striptizerek. Występy performerek burleski opowiadają, np. o mocnej kobiecości, czy nawet o postaciach historycznych czy odniesieniach politycznych. Burleska w Polsce zyskuje coraz więcej na znaczeniu właśnie ze względu na sytuację polityczną, czy sytuację kobiet. Poprzez swoje występy pokazujemy, że chcemy same decydować o swoich ciałach, mieć całkowitą wolność i dostępność do wszystkich zabiegów medycznych, czego nam się ostatnio odmawia - opowiada "Super Expressowi" Kasia.

Zamiast koncertu disco polo zamawiają na wesele burleskę!

Pin Up Candy jest wręcz rozchwytywana. Ostatnio bardzo często daje swoje popisy nawet na weselach. Goście nie mogą wyjść z zachwytu i zawsze znakomicie się bawią. - Ostatnimi czasy burleska sprawdza się na weselach. Panny młode w Polsce są coraz bardziej śmiałe i szukają ciekawej rozrywki dla swoich gości, którzy bawią podczas moich występów bawią się doskonale – cieszy się w rozmowie z „Super Expressem” Pin Up Candy. - Po jednym z takich występów podeszła do mnie starsza pani i powiedziała, że jak była młoda to też tak tańczyła – dodała piękna performerka. Ale to nie koniec. Bardzo często gwiazdy burleski występują na urodzinach! Kobiety zamawiają występy dla swoich mężczyzn! - Burleska świetnie sprawdza się na urodzinach. Często żony zamawiają moje występy dla swoich mężów - zdradza artystka.

