Paskudna choroba żony Piotra Adamczyka! Dla każdego mężczyzny to niezwykle trudne

Piotr Adamczyk żona. Karolina Szymczak boryka się z poważną chorobą

Piotr Adamczyk w przeszłości związany był m.in. z Weroniką Rosati. W mediach huczało także o jego relacji z Magdą Gessler. To wszystko jednak zamierzchła przeszłość. Obecnie aktor znany z takich filmów jak "Chopin. Pragnienie miłości", "Karol. Człowiek, który został papieżem" czy "Och, Karol 2" jest szczęśliwym małżonkiem Karoliny Szymczak. Młodsza od męża o 19 lat aktorka właśnie opowiedziała w TVN o swojej chorobie. W studiu "Dzień dobry TVN" towarzyszył jej Piotr Adamczyk. Rozmowę prowadzili Dorota Wellman i Marcin Prokop. Karolina Szymczak wyznała, że boryka się z endometriozą. - Jest to bardzo silny ból miesiączkowy, ale u mnie były też bóle lędźwiowe - bardzo silne i problemy z jelitami. Od dziecka mam problemy z jelitami, a jako nastolatka bardzo się męczyłam. U mnie nawet nie ta miesiączka była aż tak straszna, jak te bóle współistniejące przy endometriozie - mówiła żona Piotra Adamczyka w studiu TVN.

Piotr Adamczyk o chorobie żony: "Coraz większe bóle i kompletna niewiedza"

Gwiazdor wspiera żonę, jak tylko może, ale nie jest to łatwe. Mężczyźnie bowiem niezwykle trudno zrozumieć tę paskudą chorobę. - Coraz większe bóle i kompletna niewiedza. Wspieranie partnerki, która jest chora na endometriozę - to jest niemożliwe. To jest bardzo trudno wyobrazić sobie, jak boli ból innego człowieka, zwłaszcza mężczyźnie wyobrazić sobie ból niezwykle kobiecy. Można się uczyć siebie nawzajem - podkreślił Piotr Adamczyk, który przez długi czas musiał żyć z żoną w związku na odległość. Najpierw oboje mieszkali w USA, potem jednak gwiazdor wrócił do Polski, a Karolina Szymczak została ze oceanem. W końcu jednak i ona wróciła do ojczyzny.