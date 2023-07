Piotr Gąsowski nie wytrzymał! Poszło o jego syna. Wszystko przez udział w "Twoja twarz brzmi znajomo"

Piotr Gąsowski to jeden z najbardziej popularnych polskich aktorów i prezenterów telewizyjnych. Widzowie przez lata mogli podziwiać go w serialu "Daleko od noszy", albo jako prowadzącego kultowe programy telewizyjne jak: "Taniec z Gwiazdami" czy do niedawna "Twoja twarz brzmi znajomo". Teraz, media obiegła informacja o udziale w "Twoja twarz brzmi znajomo" jego syna, Kuby. Zobaczcie, jak zareagował na to znany prowadzący!

Syn Piotra Gąsowskiego w "Twoja twarz brzmi znajomo"! Tak zareagował

Po oficjalnym oświadczeniu, które wydał Polsat, w którym potwierdził, że Kuba Gąsowski weźmie udział w kolejnej edycji show. Jego ojciec postanowił wydać oświadczenie, które ucięło wszelkie plotki i pomówienia.

- Cześć Moi Drodzy! Już wiecie , że mój syn Kuba, @kuba_gasowski będzie uczestnikiem mojego ukochanego programu @twojatwarzbrzmiznajomo . Oprócz miłych reakcji, pojawiają sie też, co nie jest dla mnie zaskoczeniem, różne plotki i pomówienia… Radzę nie czytać tych bzdur! Nie ma w nich ani jednego słowa prawdy a przede wszystkim … życzliwości! - napisał na Instagramie

Jak się okazuje, syn Piotra Gąsowskiego miał być już w poprzedniej edycji.

- Kiedy odchodziłem z programu, Kuba był w składzie poprzedniej edycji … Zdecydował się jednak nie brać w niej udziału , ze względu na mnie! Powiedział, iż źle by się w tych okolicznościach czuł …I Kuba odmówił! Honorowo! Pokazał , że ma tzw. „cohones”! I to była tylko i wyłącznie jego decyzja! Jestem z niego dumny gdyż wiem, co to dla młodego człowieka znaczyło! - dodaje.

Swój post zakończył wulgarnym zwrotem do hejterów. - Dla hejterów mam delikatne przesłanie : „***** Was!

