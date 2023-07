To straszne, co Piotr Gąsowski i jego córka przeżyli na lotnisku! Nie mogli lecieć na wakacje. "Mnie się już płakać chcę.."

Gwiazda disco polo, Elwira Mejk, zaatakowana za to, jak wygląda na plaży. Takiej reakcji nikt się nie spodziewał

Piotr Gąsowski to jeden z najbardziej popularnych polskich aktorów i prezenterów telewizyjnych. Widzowie przez lata mogli podziwiać go w serialu "Daleko od noszy", albo jako prowadzącego kultowe programy telewizyjne jak: "Taniec z Gwiazdami" czy do niedawna "Twoja twarz brzmi znajomo". Pewnego razu aktor wraz ze swoją córką przeżyli na lotnisku prawdziwe chwile grozy! Nie zostali bowiem wpuszczeni na pokład samolotu. Wiemy, dlaczego!

Piotr Gąsowski i jego córka przeżyli dramat na lotnisku. Wszystko przez paszport!

Piotr Gąsowski z córką Julią od lat marzyli, by wybrać się do Egiptu. Pięć lat temu, w 2018 roku byli o krok od spełnienia marzenia. Plany jednak spełzły na niczym. Jak się okazało, paszport jego córki stracił ważność dwa dni przed podróżą i nie mogli oni wylecieć na wakacje. Aktor relacjonował ten koszmar na swoim Instagramie:

- I teraz czekamy, aż bagaż wyciągną. Słuchajcie, tak musi być. Jedni jeżdżą na Zanzibar, a drudzy czekają na lotnisku imienia Fryderyka Chopina i ledwo żyją, bo nie spałem ani minuty. Mnie się płakać chce - podsumował całą sytuację Piotr Gąsowski.

A Wy, lubicie podróżować?

