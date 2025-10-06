Piotr Gąsowski podkłada bit, a uczestnik rapuje. Tego w "Randce w ciemno" jeszcze nie było

Drugi odcinek "Randki w ciemno" zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Tym razem atmosfera w studiu zrobi się naprawdę gorąca — a wszystko za sprawą nietypowego występu jednego z uczestników.
Na scenie "Randki w ciemno" pojawi się 50-letni Marcin, znany jako "Grzebyk" – pełen pasji, energiczny realizator wizji, który zamiast klasycznej autoprezentacji postanowił... zarapować!
Rap, beatbox i duża dawka humoru
Marcin nie był jednak sam. Prowadzący program Piotr Gąsowski z entuzjazmem wszedł w rolę beatboxera, tworząc rytmiczny podkład na żywo. Wspólny występ duetu Gąsowski & Grzebyk rozgrzał publiczność do czerwoności, a w studiu zapanowała prawdziwie koncertowa atmosfera.
Fragment ich spontanicznej rozmowy mówi sam za siebie:
To może coś zarapujemy?
– zaproponował Piotr Gąsowski.
Bardzo chętnie
– odpowiedział uczestnik.
A jaki bit zrobisz?
– dopytywał prowadzący.
No daj jakiś bit!
– zachęcił "Grzebyk", po czym ruszył z improwizowanym występem:
"Nazywam się Grzebyk i jestem z Warszawy. Posłuchaj dziewczyno, nie zaciemniam sprawy. Zaczniemy spokojnie od ciastka i kawy, więc proszę Cię – nie mów, że jestem niemrawy. Następna randka jest dziś wieczorem, już nie zarzucisz, że jestem amatorem!"
Publiczność była zachwycona, a prowadzący nie krył uznania:
Świetnie, może troszkę za wolny dałem bit, ale znakomicie dzielisz!
– chwalił uczestnika Gąsowski.
Muzyczna randka z niespodzianką
Po muzycznym występie przyszedł czas na trudniejszą decyzję – którą z trzech kandydatek wybierze Marcin? Prowadzący żartobliwie zauważył:
Proszę Państwa, no i właśnie – jak to podzielić te względy swoje?
Wszystko wskazuje na to, że drugi odcinek programu przyniesie nie tylko romantyczne emocje, ale też sporą dawkę muzyki i humoru.
Kiedy i gdzie oglądać?
Czy rap okaże się najlepszym sposobem na zdobycie serca kandydatki? Kogo wybierze Marcin w "Randce w ciemno" – i czy jego występ przejdzie do historii programu?
Tego dowiecie się już 11 października o 16:30 w Polsacie!