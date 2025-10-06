Piotr Gąsowski podkłada bit, a uczestnik rapuje. Tego w "Randce w ciemno" jeszcze nie było

Iwona Janczewska
2025-10-06 14:12

Drugi odcinek "Randki w ciemno" zapowiada się niezwykle emocjonująco! W studiu zrobi się gorąco, a wszystko za sprawą nietypowego występu jednego z uczestników. 50-letni Marcin, znany jako "Grzebyk", zamiast zwykłej autoprezentacji… zarapuje! Towarzyszyć mu będzie sam Piotr Gąsowski, który wcieli się w rolę beatboxera i podłoży własny bit. Efekt? Energia, śmiech i show, jakiego w "Randce w ciemno" jeszcze nie było!

Drugi odcinek "Randki w ciemno" zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Tym razem atmosfera w studiu zrobi się naprawdę gorąca — a wszystko za sprawą nietypowego występu jednego z uczestników.

Na scenie "Randki w ciemno" pojawi się 50-letni Marcin, znany jako "Grzebyk" – pełen pasji, energiczny realizator wizji, który zamiast klasycznej autoprezentacji postanowił... zarapować!

Rap, beatbox i duża dawka humoru

Marcin nie był jednak sam. Prowadzący program Piotr Gąsowski z entuzjazmem wszedł w rolę beatboxera, tworząc rytmiczny podkład na żywo. Wspólny występ duetu Gąsowski & Grzebyk rozgrzał publiczność do czerwoności, a w studiu zapanowała prawdziwie koncertowa atmosfera.

Fragment ich spontanicznej rozmowy mówi sam za siebie:

To może coś zarapujemy?

– zaproponował Piotr Gąsowski.

Bardzo chętnie

– odpowiedział uczestnik.

A jaki bit zrobisz?

– dopytywał prowadzący.

No daj jakiś bit!

– zachęcił "Grzebyk", po czym ruszył z improwizowanym występem:

"Nazywam się Grzebyk i jestem z Warszawy. Posłuchaj dziewczyno, nie zaciemniam sprawy. Zaczniemy spokojnie od ciastka i kawy, więc proszę Cię – nie mów, że jestem niemrawy. Następna randka jest dziś wieczorem, już nie zarzucisz, że jestem amatorem!"

Publiczność była zachwycona, a prowadzący nie krył uznania:

Świetnie, może troszkę za wolny dałem bit, ale znakomicie dzielisz!

– chwalił uczestnika Gąsowski.

Muzyczna randka z niespodzianką

Po muzycznym występie przyszedł czas na trudniejszą decyzję – którą z trzech kandydatek wybierze Marcin? Prowadzący żartobliwie zauważył:

Proszę Państwa, no i właśnie – jak to podzielić te względy swoje?

Wszystko wskazuje na to, że drugi odcinek programu przyniesie nie tylko romantyczne emocje, ale też sporą dawkę muzyki i humoru.

Kiedy i gdzie oglądać?

Czy rap okaże się najlepszym sposobem na zdobycie serca kandydatki? Kogo wybierze Marcin w "Randce w ciemno" – i czy jego występ przejdzie do historii programu?

Tego dowiecie się już 11 października o 16:30 w Polsacie!

