Kto wystąpił w 1. odcinku "Randki w ciemno"? Co działo się w programie? Mamy zdjęcia

Za nami pierwszy odcinek "Randki w ciemno" - programu, który pod 20-latach przerwy powrócił na antenę. Premierowy odcinek przyniósł ogrom emocji, zaskakujących wyznań i pierwsze randkowe wybory uczestników. Co wydarzyło się podczas premierowego odcinka? Łukasz spełnił w programie swoje marzenie, którym było poznanie prowadzącego - Piotra Gąsowskiego. Monika z kolei zaśpiewała swój autorski utwór, który zaintrygował naszych kawalerów. A wybierający Michał - zdobył się na wyznanie, że dotychczas był nieszczęśliwie zakochany i udział w "Randce w ciemno" ma przerwać złą passę!

Któż z nas, przed laty nie kibicował singlom szukającym miłości po dwóch stronach parawanu? I nie czekał z niecierpliwością, co się stanie, kiedy para w końcu się zobaczy? Już dziś, po latach przerwy wraca legendarny program „Randka w ciemno”. A w roli prowadzącego, jedyny i niepowtarzalny Piotr Gąsowski

– tymi słowami przywitała widzów lektorka, głos programu "Randka w ciemno" – Kamila Ryciak w premierowym odcinku randkowego show.

Jest to program, w którym serca biją szybciej, wyobraźnia pracuje na pełnych obrotach, a wzrok … no właśnie, proszę Państwa – uczestnikom przyda się wzrok dopiero pod koniec. Może poznamy kilka nowych sposobów na słuchanie sercem? To jest niezwykle ważne, bo jak wiadomo, w miłości i w tym programie – czasem trzeba iść na czuja

- dodał z uśmiechem Piotr Gąsowski na otwarcie programu.

Pierwsza rozgrywka - kto szukał miłości w "Randce w ciemno"?

Kandydatem numer 1 jest 38-letni Dariusz - człowiek o dwóch twarzach. W dzień menadżer klubu nocnego, a wieczorami mistrz sztuk walki. Sam o sobie mówi, że jest jak karaluch: zawsze sobie poradzi. Nawet, jak życie rzuci mu kłody pod nogi – on zrobi z nich drabinkę i wejdzie jeszcze wyżej!

Dariusz przyznaje, że szuka osoby, która ma w sobie dwa światy: z jednej strony spokój oraz dużo uczucia, a z drugiej strony – musi być szalona, spontaniczna, lubić wyzwania.

Kandydatem numer 2 jest 48-letni Łukasz - na co dzień naprawia maszyny, ale jego serce bije w rytmie fitnessu. Marzy, by zamienić klucz francuski na hantle i zamiast smaru, pachnieć proteinowym szejkiem. Niech Was nie zwiedzie postura pakera- pod mięśniami skrywa romantyka.

Łukasz zapytany o to, co sprowadza go do programu, ku zaskoczeniu publiczności- odpowiedział, że spełnia swoje marzenie, ponieważ jest wielkim fanem Piotra Gąsowskiego! Spotkanie z prowadzącym było dla niego ogromnym zaszczytem. Jednak to nie tylko sympatia do Piotra Gąsowskiego skłoniła go do udziału w programie. Znalezienie drugiej połówki to jest to, o czym również mocno marzy Łukasz, który dotychczas nigdy wcześniej nie był szczerze zakochany.

Kandydat numer 3, to 40-letni Robert - urodzony w Polsce, wychowany w USA. W korporacji robi audyty, a w życiu show. Kompleksy? Nie zna tego słowa. Uwielbia być w centrum uwagi, i gdziekolwiek wchodzi – towarzyszy mu amerykański luz.

Robert z uśmiechem wyznał, że jeśli zostanie wybrany – pokaże swojej wybrance rodeo.

Kogo wybrała Monika?

Monika to 40-letnia fryzjerka i rolniczka z Konina. Udowadnia, że na miłość nigdy nie jest za późno. Odważna, zaradna i gotowa na emocjonującą przygodę. Z pewnością nie łatwo ujarzmić jej charyzmatyczną duszę - mężczyźni konkurujący o jej względy - mogli usłyszeć na żywo jej autorski utwór pt. "Silna kobieta to ja".

Monika zadała kandydatom następujące pytania:

Wiadomo, że mieszkam na wsi, czy byście chcieli, bym przeprowadziła się do Was do miasta, czy jednak się poświęcili i wprowadzili się do mnie?

Kocham jeść, uwielbiam jedzonko – mam nadzieję, że Wy też! I gdybyście mogli być jedną potrawą, jaką byście byli? I jakie zmysły byście chcieli we mnie rozpalić? Podpowiem Wam, że kocham słodycze.

Działam troszeczkę w Internecie i pokazuję swoją pracę, jaką jest rolnictwo, ale zdarza mi się wrzucić takie zdjęcia hot, w bieliźnie. Gdybyśmy byli ze sobą w związku – miałbyś coś przeciwko gdybym takie zdjęcia wrzucała? Bardziej byś mi dopingował, czy raczej byłbyś zazdrosny i byś mi tego zabronił?

Kto odpowiedział najlepiej na zawiłe pytania Moniki, który kandydat zrobił na niej największe wrażenie? Kogo w finale wybrała "szalona blondi"?

Proszę bardzo, otwieraj się drogi parawanie

– zapowiedział Piotr Gąsowski, dając tym samym znak, że single mogą wreszcie się zobaczyć!

No i jak?

- spytał prowadzący, chwile po tym, jak Monika poznała Darka – swojego wybranka.

No i jak?

– podpytała Monika, zwracając się do Darka.

Bardzo dobrze, jestem zadowolony

– odpowiedział z uśmiechem.

Jak on zadowolony, to i ja zadowolona

– potwierdziła Monika, zwracając się do Piotra Gąsowskiego.

Znakomicie, słuchajcie, jesteście uroczą parą. Mam nadzieję, że coś miłego zostanie po tym, także, żebyście się polubili najpierw, a potem …hahah … a potem już hulaj dusza! „

– skwitował Piotr, zapraszając pierwszą parę "Randki w ciemno" do randkowego busa, gdzie uczestnicy mieli chwilę dla siebie.

Druga rozgrywka - kogo wybrał Michał w "Randce w ciemno"?

Podczas drugiej intrygującej rozgrywki, wybierającym był 29-letni handlowiec z Gdańska, który z pasją tworzy stand-upy. Uwielbia motocykle i kawowe klimaty. Michał stanął przed trudnym wyborem – którą z kandydatek wybrać?

Kandydatka numer 1 to 28-letnia Jagoda z Warszawy. Jest 100% skorpionem. Co oznacza, że ma ostry język i celne riposty. Sprzedałaby nawet lód pingwinowi. A i ten jeszcze by jej podziękował. Jeśli nie polubią Cię jej rodzice, to nawet GPS nie pokaże Ci drogi do jej serca.

Facet, który ujarzmi Jagodę powinien być odważy, męski oraz lojalny. Ktoś, kto będzie nie tylko wymarzonym mężczyzną, ale też odrobinę księciem z bajki, jak i najlepszym przyjacielem.

Kandydatką numer 2 jest 26-letnia Monika. Prosto z Sopotu. Dziewczyna, która żadnej pracy się nie boi, ale za to narcyzów omija - jakby byli płatnym parkingiem. Jest śmieszkiem z natury. Wie, że życie jest za krótkie na nadętych ludzi i smutne miny.

Najważniejszy dla Moniki jest szacunek. Jest ona osobą minimalnie szaloną z nutą ekstrawertyzmu. Szuka mężczyzny gotowego na wiele wspólnych przygód!

Kandydatka numer 3 to 25-letnia Joanna ze Szczecina. Kobieta, która w dzień serwuje kawę, a po godzinach ciosy! Za kierownicą czuje się jak królowa szos, więc mężczyzna może ewentualnie zmieniać piosenki – ale tylko na romantyczne.

Michał był niegdyś zakochany – jednak dość nieszczęśliwie. Przyszedł do programu, by odczarować złą passę. Czy w programie odkryje szczęście na nowo? Aby poznać bliżej kandydatki – zadał im kilka następujących pytań:

Gdybyś miała opisać swój temperament, to do jakiego zwierzęcia byś się porównała?

Ja mam dużo pasji: gra na basie, jeżdżę na motocyklu, jestem stand-uperem. Pytanie do Ciebie, jakie Ty masz pasje, i ile poświęcasz na nie czasu w tygodniu?

Co dla Ciebie oznacza kobiecość i jak się Twoja kobiecość objawia?

Ostatecznie Michał uznał, że to Joanna będzie jego wybranką.

To ten moment, za chwilę Michał na własne oczy ujrzy swoją wybrankę

- zapowiedział prowadzący.

Pierwsze spojrzenia przyniosły sporo emocji.

Ale fajnie, wysoka dziewczyna, wysoki chłopak

– zauważył Piotr Gąsowski.

Chyba dobrze razem wyglądamy?

– zapytała nieśmiało Joanna.

Bardzo dobrze!

– potwierdził prowadzący.

Michał nie krył zachwytu:

Myślę, że wow.

Joanna odpowiedziała z uśmiechem:

Ja też wow, zdecydowanie. Zawsze chciałam wyższego faceta od siebie – w końcu mi się udało.

Zobacz w naszej galerii zdjęcia z 1. odcinka "Randki w ciemno".

Reżyserka "Randki w ciemno" zdradza smaczki z show. Tego kamery nie pokazały!