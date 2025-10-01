Katastrofa za katastrofą! Doda o swoich randkach: "Chciałam uciec!". Ale "Randkę w w ciemno" uwielbia

Doda zdradziła, że jej własne randki w ciemno były „koszmarem” i kończyły się katastrofą za katastrofą.

Kultowy program wraca – premierowy odcinek „Randki w ciemno” zobaczymy w Polsacie już 4 października o 16:30, a poprowadzi go Piotr Gąsowski.

Nowa edycja zaskoczy widzów – uczestnicy po wyborze spotkają się w kamperze, by szczerze porozmawiać w cztery oczy.

Podczas koncertu „Roztańczony Narodowy” Doda nie tylko przyciągnęła uwagę swoim energicznym występem, ale także szczerością. W rozmowie z dziennikarzem Polsatu, Dawidem Koczurem, gwiazda zdradziła, że od lat kocha program „Randka w ciemno”.

Kocham ten program! Naprawdę uwielbiam go i cieszę się, że wraca!

– mówiła z entuzjazmem. Kultowy format po latach powraca na antenę Polsatu. Premierowy odcinek zobaczymy już 4 października o godzinie 16:30. To właśnie ta wiadomość wywołała falę wspomnień i szczerych wyznań wokalistki, która nie kryje, że kibicuje nowej odsłonie show.

Doda wspomina swoje randki w ciemno: "Koszmar"

Ale kiedy padło pytanie, czy sama mogłaby spróbować swoich sił w show, odpowiedź była szybka i stanowcza: „Nie!”. I trudno się dziwić – Doda przyznała, że ma za sobą kilka randek w ciemno… i wspomina je jak koszmar.

Byłam chyba dwa razy na randce w ciemno i wszystkie były fatalne! Już po pięciu minutach zapytałam chłopaka, czy to jest jakiś żart i czy są tu kamery

– opowiadała rozbrajająco szczera piosenkarka. Wokalistka słynie z tego, że nie owija w bawełnę. I tym razem też nie pozostawiła złudzeń – jej randkowe historie nie miały happy endu.

Nawet nie czekam do drugiego dania – od razu mówię, że tracimy czas!

– dodała bez ogródek.

Publiczność była rozbawiona, ale jednocześnie zaskoczona szczerością Dody. W końcu mało kto tak otwarcie opowiada o swoich prywatnych wpadkach miłosnych. Gwiazda pokazała jednak, że dystans i poczucie humoru to jej drugie imię. Doda na scenie to wulkan energii i seksapilu, ale na randkach w ciemno? Katastrofa za katastrofą. Sama żartuje, że przy jej charakterze trudno było o magię rodem z telewizyjnego show. I chyba właśnie dlatego artystka bez żalu wspomina swoje nieudane przygody.

"Randka w ciemno" w Polsacie. Kiedy premiera?

Kultowa „Randka w ciemno” wraca na antenę Polsatu w odświeżonej odsłonie – premierowy odcinek zobaczymy już 4 października o 16:30. Nowa edycja to nie tylko nowoczesna scenografia i 12 pełnych emocji odcinków, ale też niespodzianka: po wyborze uczestników czeka spotkanie w… kamperze, gdzie będą mogli porozmawiać w cztery oczy. Gospodarzem programu został Piotr Gąsowski, który ma zagwarantować lekkość, poczucie humoru i sporą dawkę dystansu.

