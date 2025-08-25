"Randka w ciemno" powraca po 20 latach

Nowe odcinki "Randki w ciemno" zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Każdy epizod składać się będzie z dwóch intrygujących rozgrywek, w których singiel lub singielka spróbują znaleźć swoją drugą połówkę. Uczestnicy nie widzą się nawzajem – dzieli ich ściana, ale łączy rozmowa, emocje i odrobina niepewności, czy wybrana osoba okaże się tą właściwą. Decyzja o wyborze zapada wyłącznie na podstawie słów i wrażeń z rozmowy, co sprawia, że show dostarcza niezapomnianych emocji zarówno bohaterom, jak i widzom.

Premiera nowej odsłony "Randki w ciemno" już 4 października o godz. 16:30.

Piotr Gąsowski w roli prowadzącego "Randki w ciemno"

Nowa edycja programu zyskała także nowego gospodarza. Show poprowadzi Piotr Gąsowski, znany z poczucia humoru i ogromnego dystansu do siebie. Jego ciepło i doświadczenie mają pomóc uczestnikom w przełamywaniu tremy i podejmowaniu tych najważniejszych decyzji – o tym, z kim spróbują stworzyć wyjątkową relację.

"Randka w ciemno" to produkcja ZPR Media przygotowana na zlecenie Telewizji Polsat. Odświeżony format ma na nowo rozkochać w sobie zarówno dawnych fanów programu, jak i zupełnie nowych widzów.

Powspominajmy: Jacek Kawalec w "Randce w ciemno"! Nie mówcie, że nie pamiętacie. Tak wyglądał kiedyś, a teraz?

Piotr Gąsowski zdradza sekrety "Randki w ciemno". Rozpłakał się w trakcie wywiadu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Randka w ciemno" rozgrzewała serca w latach 90.

Programy randkowe od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Przed laty "Randka w ciemno" gromadziła przed telewizorami miliony widzów. Show zadebiutowało w 1992 roku na antenie TVP i szybko stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych formatów w kraju.

Po jednej stronie przesłony w kształcie wachlarza siedział uczestnik lub uczestniczka, którzy zadawali pytania trójce kandydatów. Ten, kto odpowiedział najciekawiej, wygrywał… a nagrodą była romantyczna wycieczka w egzotyczne miejsce.

Pierwszym prowadzącym programu był Jacek Kawalec, a później pałeczkę przejął młody Tomasz Kammel. "Randka w ciemno" otworzyła mu drzwi do wielkiej kariery w telewizji, czyniąc z niego jedną z najpopularniejszych twarzy TVP.