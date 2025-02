Wielki powrót "Randki w ciemno"! Wiemy, kto poprowadzi kultowy program!

"Randa w ciemno": Telewizyjny hit lat 90.

Programy randkowe cieszą się ogromną popularnością od lat. Zanim na ekrany trafiły "Love Island. Wyspa miłości" czy "Hotel Paradise", w telewizji królowała "Randka ciemno". Był to prawdziwy hit lat 90. Program zadebiutował na antenie TVP w 1992 roku.

Pomysł na show był prosty - po jednej stronie przesłony w kształcie dużego wachlarza siedziała osoba, która spośród trzech kandydatów wybierała kogoś na randkę. Zadawała pytania, a wygrywał ten uczestnik (lub uczestniczka), który odpowiadał najciekawiej. Zwycięska para jechała na egzotyczną wycieczkę.

Pierwszym prowadzącym program był Jacek Kawalec. Po jego odejściu pałeczkę prowadzącego przejął Tomasz Kammel. Gwiazdor miał wtedy zaledwie 27 lat. "Randka w ciemno" otworzyła mu drzwi do kariery. Przez lata był jedną z najważniejszych twarzy TVP.

"Randka w ciemno" powraca po 20 latach

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że po 20 latach przerwy "Randka w ciemno" wróci do telewizji. Jednak tym razem nie zobaczymy jej w TVP, a Polsacie! Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, kontynuuje tym samym swój plan reanimacji starych formatów. Oprócz "Randki w ciemno" powrócą m.in. "Awantura o kasę" czy "Must Be The Music. Tylko muzyka".

Uwielbiam przywracać klasyczne formaty i sprawiać, by wciąż były na najwyższym poziomie - mówił Miszczak w rozmowie z "Super Expressem".

Pozostaje jedno pytanie - kto poprowadzi nową edycję randkowego hitu? Jak się dowiedzieliśmy, wybór padł na ulubieńca widzów Polsatu oraz samej Niny Terentiew. Odświeżoną odsłonę "Randki w ciemno" poprowadzi bowiem Piotr Gąsowski (60 l.). Charyzmatyczny gwiazdor na wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu popularnych programów oraz imprez telewizyjnych.

Piotr Gąsowski gościł w walentynkowym wydaniu "Halo, tu Polsat", gdzie potwierdził nasze doniesienia. W rozmowie z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim wyznał, że trochę się denerwuje. Ma czego?

I bardzo się w tym przejmuję, denerwuję, bo po raz pierwszy będę prowadził program, w którym nie uczestniczą osoby obyte z kamerą, obyte ze studiem itd., itd. Będą to na pewno żywe emocje i mam nadzieję, że te emocje okiełznam, także zapraszam Państwa już od pierwszego tygodnia - mówił Gąsowski.

Nie jest jeszcze znana dokładna premiera nowego sezonu "Randki w ciemno". Prawdopodobnie nastąpi to w drugiej połowie tego roku.

