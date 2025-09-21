Wzruszający moment w "Randce w ciemno". Fan Piotra Gąsowskiego spełnia marzenia i szuka miłości. Mamy przedpremierowy fragment 1. odcinka

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
rr
2025-09-21 11:27

Już premierowy odcinek nowej edycji "Randki w ciemno" udowodni, że w tym kultowym programie nie zabraknie nie tylko zabawnych momentów, ale i wzruszeń. Jeden z uczestników podzielił się wyjątkowo osobistym wyznaniem, które poruszyło zarówno publiczność w studiu, jak i prowadzącego – Piotra Gąsowskiego. Mamy przedpremierowy fragment 1. odcinka!

W "Randce w ciemno" – jednym z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych formatów telewizyjnych – nie brakuje emocji, śmiechu i zaskakujących sytuacji. Widzowie już podczas premierowego odcinka będą mogli zobaczyć wyjątkowo wzruszający moment, który poruszył nie tylko publiczność w studiu, ale również samego prowadzącego, Piotra Gąsowskiego.

48-letni Łukasz, uczestnik pierwszego odcinka, przyznał, że zgłoszenie się do programu jest dla niego spełnieniem marzeń.

Spełniam swoje marzenia. To, że Ciebie, Piotrze, poznaję, to już w ogóle cały się trzęsę. Moja babcia Cię kochała, mój ojciec – świętej pamięci – Cię kochał, moja cała rodzina. Dla mnie to zaszczyt. Dziękuję

– wyznał wyraźnie poruszony uczestnik.

Piotr Gąsowski zareagował niezwykle ciepło, doceniając szczerość rozmówcy:

Dla mnie też, dziękuję bardzo.

Zobacz także: Wzruszony Piotr Gąsowski ZE ŁZAMI W OCZACH przed naszą kamerą! Na co tak zareagował?

Łukasz z "Randki w ciemno" marzy o prawdziwej miłości

Ale dla Łukasza udział w "Randce w ciemno" to nie tylko spotkanie z prowadzącym. To przede wszystkim szansa na odnalezienie prawdziwej miłości, której – jak przyznał – nigdy jeszcze nie doświadczył.

Zauroczony jestem co pięć minut, bo chcę się zakochać. Ale żeby to była miłość, moja definicja miłości, to jeszcze nie

– wyjaśnił.

Na pytanie gospodarza o to, jak rozumie miłość, odpowiedział z głębi serca:

Chcę być dla tej drugiej osoby wszystkim. To jest nawet poświęcić życie dla niej. Budzić się obok, cieszyć się codziennie, nie nudzić się sobą, uzupełniać się. Być drugą połową – tym, czego szukamy całe życie.

Polecamy: Syn Piotra Gąsowskiego i Hanny Śleszyńskiej w "Halo, tu Polsat". Bardzo osobista rozmowa, bez tabu

Kiedy premiera nowej "Randki w ciemno"?

Czy tym razem "Randka w ciemno" pomoże Łukaszowi odnaleźć wymarzoną drugą połowę? O tym widzowie przekonają się w premierowym odcinku, którego emisja zaplanowana jest na 4 października 2025, o godzinie 16:30.

W każdym odcinku uczestnicy pragną znaleźć swoją drugą połówkę – wyłącznie na podstawie rozmowy, nie mogąc zobaczyć się wcześniej. Program prowadzi Piotr Gąsowski.

Super Express Google News
Randka w ciemno
14 zdjęć
Przedpremierowy fragment 1. odcinka "Randki w ciemno"
Sonda
Czy zdarzyła ci się nieudana randka?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RANDKA W CIEMNO
PIOTR GĄSOWSKI