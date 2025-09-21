W "Randce w ciemno" – jednym z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych formatów telewizyjnych – nie brakuje emocji, śmiechu i zaskakujących sytuacji. Widzowie już podczas premierowego odcinka będą mogli zobaczyć wyjątkowo wzruszający moment, który poruszył nie tylko publiczność w studiu, ale również samego prowadzącego, Piotra Gąsowskiego.

48-letni Łukasz, uczestnik pierwszego odcinka, przyznał, że zgłoszenie się do programu jest dla niego spełnieniem marzeń.

Spełniam swoje marzenia. To, że Ciebie, Piotrze, poznaję, to już w ogóle cały się trzęsę. Moja babcia Cię kochała, mój ojciec – świętej pamięci – Cię kochał, moja cała rodzina. Dla mnie to zaszczyt. Dziękuję

– wyznał wyraźnie poruszony uczestnik.

Piotr Gąsowski zareagował niezwykle ciepło, doceniając szczerość rozmówcy:

Dla mnie też, dziękuję bardzo.

Zobacz także: Wzruszony Piotr Gąsowski ZE ŁZAMI W OCZACH przed naszą kamerą! Na co tak zareagował?

Łukasz z "Randki w ciemno" marzy o prawdziwej miłości

Ale dla Łukasza udział w "Randce w ciemno" to nie tylko spotkanie z prowadzącym. To przede wszystkim szansa na odnalezienie prawdziwej miłości, której – jak przyznał – nigdy jeszcze nie doświadczył.

Zauroczony jestem co pięć minut, bo chcę się zakochać. Ale żeby to była miłość, moja definicja miłości, to jeszcze nie

– wyjaśnił.

Na pytanie gospodarza o to, jak rozumie miłość, odpowiedział z głębi serca:

Chcę być dla tej drugiej osoby wszystkim. To jest nawet poświęcić życie dla niej. Budzić się obok, cieszyć się codziennie, nie nudzić się sobą, uzupełniać się. Być drugą połową – tym, czego szukamy całe życie.

Polecamy: Syn Piotra Gąsowskiego i Hanny Śleszyńskiej w "Halo, tu Polsat". Bardzo osobista rozmowa, bez tabu

Kiedy premiera nowej "Randki w ciemno"?

Czy tym razem "Randka w ciemno" pomoże Łukaszowi odnaleźć wymarzoną drugą połowę? O tym widzowie przekonają się w premierowym odcinku, którego emisja zaplanowana jest na 4 października 2025, o godzinie 16:30.

W każdym odcinku uczestnicy pragną znaleźć swoją drugą połówkę – wyłącznie na podstawie rozmowy, nie mogąc zobaczyć się wcześniej. Program prowadzi Piotr Gąsowski.

Przedpremierowy fragment 1. odcinka "Randki w ciemno" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.