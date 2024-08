Piotr Gąsowski zasnął na planie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Terrazzino wkładał mu palce do nosa

Stefano Terrazzino, Justyna Steczkowska, Piotr Gąsowski, Małgorzata Walewska, czyli nowe gwiazdy z dobrze znanymi na fotelach jurorskich w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Dla tych pierwszych to kolejne wyzwania, z którymi się zmierzą, a dla drugich - niemal chleb powszedni. W roli prowadzących: Maciek Rock i Agnieszka Hyży. Jubileuszowa, dwudziesta odsłona show nie była ostatnią, więc przed nami 21. edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Na planie praca wre, ale - jak się okazuje - jest także czas na niewinne psoty. Ewa Gil, makijażystka gwiazd, zamieściła w mediach społecznościowych humorystyczny filmik, na którym widać śpiącego Piotra Gąsowskiego na fotelu jurorskim, któremu w nosie próbuje dłubać Stefano Terrazzino. Oczywiście nietrudno się domyślić, że całość została na potrzeby filmiku zainscenizowana, a przynajmniej tak można się domyślać. Śmiechom nie było końca, zwłaszcza dla najwierniejszych fanów programu, którzy śledzą każdą edycję z wypiekami na twarzach. W tej edycji doczekamy się zupełnie nowych uczestników, którzy pokażą, co potrafią.

Podczas gdy Piotr Gąsowski zasypia na planie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a Terrazzino wkłada mu palce do nosa, w internecie nie milkną echa na temat samego programu. Już wcześniej na produkcję wylała się fala krytyki. Uczestnikom zarzucono bowiem rasizm, który miał objawiać się poprzez malowanie "białych" osób na czarnoskóre. W odpowiedzi na zarzuty produkcja postanowiła zmienić zasady i taka sytuacja ma się już nie powtórzyć. W efekcie konkretne osoby mają wcielać się w postacie o tym samym kolorze skóry. Wbrew oczekiwaniom najbardziej zagorzałych przeciwników show, którzy chcieli, by "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" całkowicie zniknęła z telewizji, tak się nie stało. Czy tym razem program będzie cieszył się równie wysoką popularnością, co do tej pory? Czas pokaże. Wkrótce się wszyscy przekonamy.

