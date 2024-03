TikToker ma teorię, że Dagmara Kaźmierska sprzedaje podróbki! "Dla mnie to jest bazar"

Kto by pomyślał, że Piotr Kraśko jest stałym bywalcem siłowni. Zazwyczaj skrywa on swoje ciało pod eleganckimi ubraniami, więc trudno ocenić jego formę i sylwetkę. Może dlatego, gdy wrzucił on nagranie, na którym ćwiczy na drążku, wywołało ono taką burzę w sieci. "Idealne ćwiczenie przed programem „W kuluarach” @tvn24.pl @tvn24newsroom 😊 potem mniej mi się kręci w głowie jak słucham niektórych cytatów z naszej polityki z ostatniego tygodnia" - brzmiał zabawny podpis przy wideo.

Jeden z internautów zauważył, że "widać, że jedno z ostatnich pokoleń wiszących na trzepakach". Wtedy głos zabrała... Agnieszka Woźniak-Starak. "Dziwne, ja też wisiałam, a chyba tak nie potrafię, co poszło nie tak?" - zapytała prowadząca "Mam talent!".

Z kolei Hirek Wrona miał dla swojego kolegi inną radę: "No i po co tak ryzykujesz życiem? Nie lepiej otworzyć butelkę wina? Efekt ten sam" - napisał. Jego słowa wywołały uśmiech na twarzy prowadzącego "Faktów".

Na ponad 300 komentarzy, które znalazły się pod nagraniem, większość to zachwyty nad formą Kraśki. Trudno im się dziwić. Sami zobaczcie, jak dziennikarz wywija na drążku.