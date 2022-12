Piotr Nowak: Pierwsze wspólne święta z ukochaną. Zobaczcie jak mieszkają!

Życie Piotra Nowaka zmieniło się o sto osiemdziesiąt stopni. Artysta pół roku temu związał się z piękną Katarzyną. To dla niej przeprowadził się z Łodzi do Warszawy, jednak nie porzucił pracy w łódzkich teatrach, z którymi odbywa turnee po całej Polsce. „Super Express” odwiedził tę uroczą parę w ich gniazdku. - Miłość mnie uskrzydla. Znaliśmy się z Kasią od wielu lat, ale dopiero kilka miesięcy temu zdecydowaliśmy, że chcemy iść razem przez życie. Jest nam razem fantastycznie. Kasia bardzo kibicuje mojej karierze. Jest moim najlepszym motywatorem. Marzymy o wspólnej przyszłości. Czekają nas pierwsze wspólne święta. Choinkę ubraliśmy już tydzień wcześniej. Prezenty też dawno kupione. Z pewnością będzie to czas pełen miłości i serdeczności - opowiada nam aktor i piosenkarz. Gwiazdor jest domatorem, dlatego dba o to, by mieszkało się przyjemnie. - Nie mam problemu z wykonywaniem codziennych prac domowych. Zawsze coś jest do roboty. Lubię jak w domu jest czysto, więc często chwytam za odkurzacz. Dom to taki azyl, do którego z przyjemnością się wraca, relaksuje, rozmawia. Uważam, że nie ma co dzielić obowiązków na kobiece i męskie. Jak mam czas to sprzątam i nie mam z tym problemu - mówi Piotrek, który nie stroni od też od kuchni. Jego popisowym daniem jest fasolka po bretońsku. - Lubię dobrze zjeść, ale nie oczekuję, że wszystko zostanie mi podane na stół. Chętnie zaglądam do kuchni. Najlepiej wychodzi mi fasolka po bretońsku z kiełbaską, dużą fasolą, koncentratem pomidorowym i słodką papryczką. Eksperymentuję w kuchni, a przepisy podglądam w internecie - uśmiecha się wokalista. Naszej uwadze nie mogły umknąć stylowe meble oraz kolekcja porcelany. Widać, że mieszkanie ma duszę. - Porcelanę dostaliśmy w prezencie od mamy Kasi. Pasuje do antycznych mebli, które nadają klimatu wnętrzom - zdradza Nowak.

