Piotr Rubik jeszcze kilka, kilkanaście lat temu był jedną z topowych postaci polskiego show biznesu. Jego utwory klaskała (dosłownie) cała Polska! "Niech mówią, że to nie jest miłość" było niekwestionowanym hitem i musiało przynajmniej raz polecieć na niemal każdej imprezie. Kurz popularności opadł, ale muzyk wciąż ma wierne grono fanów, które śledzi jego poczynania. Teraz temat Rubika powraca i to nie za sprawą jego wakacyjnych wojaży z ukochaną i dziećmi. Tym razem wyszło na jaw, że Rubik mógł stracić nawet sześć milionów złotych! Został perfidnie oszukany, o wszystkim opowiedział w podcaście Żurnalisty. Okazuje się, że nie zawsze na swojej drodze spotykał życzliwych, uczciwych ludzi. Doniesienia są wstrząsające. Szczegóły poniżej.

Piotr Rubik stracił nawet SZEŚĆ MILIONÓW złotych! Został perfidnie oszukany. Szok!

Piotr Rubik w wywiadzie dla Żurnalisty opowiedział między innymi o źle zawartych umowach i układach, których padł ofiarą. Muzyk przyznaje, że to były rzeczy niekorzystne dla niego finansowo.

"To wcześniej przed sytuacją z Katarzyną Kanclerz, bo akurat co by nie mówić o pani Kasi, to ona akurat wcześniej, zanim się popsuło między nami z przyczyn, o których nie chcę mówić, bardzo wyciągnęła mnie z jeszcze bardziej toksycznego układu, który był wcześniej. Widocznie tak miało być. Z deszczu pod rynnę, ale przynajmniej z tego deszczu się wyzwoliłem. Brak asertywności, czyli jak ktoś na ciebie wpłynie: "A podpisz to, a zrób to". I ty się zgadzasz, bo jesteś za mało asertywny i po czasie okazuje się, że straciłeś bardzo dużo pieniędzy przez to, że byłeś nieasertywny i naiwny", powiedział Rubik w podcaście Żurnalisty.

Mało tego, Rubik tak naprawdę był perfidnie oszukiwany, bo - jak przyznaje - nie zdawał sobie z tego wszystkiego sprawy, a menadżerowie wykorzystywali to przeciwko niemu.

"Podpisałem złe umowy, ale też nie wiedziałem. Nie znałem realiów, dopiero się tego uczyłem. Nikt wtedy nie uczył show-biznesu w szkole. Trzeba było się tego uczyć na własnej skórze. Ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ktoś mówi, że mój koncert kosztuje tyle, a sprzedawał go dwa razy drożej, a mi o tym nie mówił i brał resztę do kieszeni. Zorientowałem się po roku, po dwóch, po kilku latach", powiedział Piotr Rubik.

Jak wyliczał w podcaście, w ten sposób przez kilka lat mógł stracić nawet sześć milionów złotych.

