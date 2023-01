Paulina Smaszcz podpadła internautom. To, co zrobiła, woła o pomstę do nieba! "Stwarzasz ZAGROŻENIE"

Piotr Rubik i Agata Rubik są razem od 16 lat, a od 14 tworzą szczęśliwe małżeństwo. Owocami ich związku są dwie córki: 13-letnia Helena i 9-letnia Alicja. Para jest aktywna w mediach społecznościowych, ostatnio relacjonując rodzinny wyjazd na Instagramie. Niedawno wrócili do Polski, a zdjęcie, które Agata Rubik wrzuciła do sieci, rozgrzało fanów do czerwoności. Pochwaliła się na nim, jak wygląda jej mama, a teściowa Piotra Rubika. Wszystko z okazji Dnia Babci, ponieważ dzieci Rubików postanowiły odwiedzić panią Jolantę. Aż trudno uwierzyć, jak mówią fani, że to faktycznie "babcia". Ludzie zachwycają się bowiem, że wygląda zjawiskowo i bardzo młodo! Musicie to zobaczyć.

Teściowa Rubika robi furorę w sieci! Wystarczyło jedno zdjęcie. Nie można oderwać wzroku

Zdjęcie z panią Jolantą, mamą Agaty i teściową Piotra, pojawiło się na Instagramie. Wrzuciła je, rzecz jasna, Agata Rubik. Pani Jolancie towarzyszy Helena i Alicja, które odwiedziły kobietę z okazji Dnia Babci.

"Babcia Jola i jej wnusie. Każdemu życzę takiej Babci", napisała uradowana Agata Rubik.

I w komentarzach się zaczęło! Ludzie nie mogą oderwać wzroku od pani Joli. "To jest babcia? Serio, jesteście zwariowani! Skąd wy te eliksiry młodości macie? Myślałam, że to pani siostra", napisała jedna z obserwatorek. "Chciałabym tak wyglądać, a babcią nie jestem", "przepiękna babcia", wtórują inni komentujący. Nadeszła fala pozytywnej energii! Chcecie zobaczyć? Poniżej zdjęcie.

Sonda Śledzisz w sieci profile Agaty i Piotra Rubików? TAK NIE