We wtorek, 28 marca, w Warszawie odbyły się co najmniej dwie huczne imprezy. Na jednej pojawiły się gwiazdy ze świata sportu, a mowa oczywiście o premierze filmu dokumentalnego o Robercie Lewandowskim, a na drugą zjechała plejada gwiazd polskiego show-biznesu, by wziąć udział w koncercie "100 lat Disneya", który odbył się w Teatrze Polskim w Warszawie. Długo można by wymieniać z nazwisk osoby, które przyszły świętować 100-lecie wytwórni. Beata Kozidrak upodobniona do syrenki, Edyta Górniak i Justyna Steczkowska niczym królewny, albo Małgorzata Socha jak Myszka Minnie. Pojawił się nawet Krzysztof Ibisz z synem, była też Cleo, Kayah czy Maciej Musiałowski. To wciąż nie wszyscy, bo gwiazd było mnóstwo! Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że "bitwę" o najlepszy strój wygrała Syrenka Kozidrak. Ale sami oceńcie. Poniżej wielka galeria zdjęć!

Zobacz galerię zdjęć: Plejada gwiazd na koncercie "100 lat Disneya". Syrenka Kozidrak, Myszka Socha i Królewna Górniak! Niektórzy przyszli z dziećmi

