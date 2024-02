Plejada gwiazd na pokazie Deni Cler. Wśród gości modelka ze światowych wybiegów

To już pewne! Nagły zwrot w śledztwie ws. śmierci Gabriela Seweryna. Prokurator potwierdza!

W budynku Varso Place przy ul. Chmielnej w Warszawie, odbył się pokaz najnowszej kolekcji Deni Cler na sezon wiosna-lato 2024. Tym razem, motywem przewodnim premierowej odsłony był rajski ogród. Nieprzypadkowo prezentacja Deni Cler odbyła się w nowoczesnych wnętrzach Varso Place. To obecnie jeden z najnowocześniejszych kompleksów architektonicznych w Polsce, który niedawno pojawił się na mapie Warszawy. W połowie XVIII wieku – według oficjalnych dokumentów – powierzchnię Varso przed laty zajmowały… ogrody!

„Mityczny rajski ogród to częsty motyw w literaturze i sztuce, symbolizujący piękno i harmonię, jak również niezwykłą ponadczasową różnorodność i bogactwo. To wspaniałe źródło inspiracji dla naszych projektantów – podkreśla Iwona Kossmann, prezes Deni Cler. – Owoce ich pracy mogliśmy podziwiać na naszym premierowym pokazie wiosenno-letniej kolekcji – dodaje.

Nowa kolekcja Deni Cler „Giardino dell`Eden” to optymistyczna, kolorowa opowieść o baśniowym rajskim ogrodzie; o modzie, która zainspirowała się formami i barwnym obrazem żywej przyrody. Kluczowe kolory kolekcji Wiosna-Lato 2024 to promienna czerwień i cała paleta błękitów, szafiru, limonki, żółci, bieli oraz pastelowych odcieni.

Pokaz Deni Cler podziwiali, m.in.: Danuta Stenka, Agnieszka Więdłocha, Ewa Kasprzyk, Julia Pietrucha, Joanna Liszowska, Joanna Racewicz, Magdalena Świder, Katarzyna Bonda, Anna Męczyńska, Adrianna Palka, Tomasz Jacyków, Jarosław Szado, Maria Sadowska i Adrian Łabanowski, Katarzyna Herman, Krystian Ochman, Katarzyna Paskuda, Beata Tadla, Marta Dąbrowska, Sandra Hajduk, Anna Senkara, Katarzyna Dąbrowska, Joanna Racewicz, Barbara Pasek, Beata Ścibakówna, Katarzyna Zawadzka, Karolina Pilarczyk, Milena Sadowska, Helena Norowicz, Agnieszka Mrozińska i Alex Mroziński, Katarzyna Zdanowicz, Anna Markowska, Luna, Emilia Dankwa, Anna Kraszewska, Izabela Trojanowska, Julia Pietrucha, Magdalena Górska, Kamila Kamińska, Paulina Gałązka, Antek Smykiewicz, Magdalena Antosiewicz, Natalia Jakuła, Ewa Jakubiec, Kornelia Gołębiewska, Adrianan Palka, Katarzyna Bonda, Anna Maria Olbrycht, Marysia Pawłowska.

- Pokazy mody Deni Cler są niezwykłymi wydarzeniami towarzyskimi. Dziś mogłam zobaczyć najnowszą kolekcję wiosna- lato 2024. Wyróżnia ją kobiecość, jakość i kolor. Mnie szczególnie spodobała się czerwień. Po prostu uwielbiam ją!–powiedziała Beata Tadla–dziennikarka i publicystka.

W nowej kolekcji Deni Cler widzimy luźne i oversize'owe kroje. To światowy trend. Na wybiegu zaprezentowano garnitury i marynarki z mocnymi ramionami zestawione ze spodniami z szeroką nogawką.

- Uwielbiam stylizację, w której wystąpiłam wieczorem - wspomina Danuta Stenka. - Biały garnitur jest genialny. Jego prosta forma skradła moje serce. Dyskretnie wszyte kieszenie, piękne wykończenie szlufek do paska, wszystko to sprawia, że piekielnie podoba mi się ta lekka i niewymuszona elegancja - dodała aktorka.

Popularne, z ugruntowanym statusem w modzie – i obecne w najnowszej kolekcji Deni Cler – pozostają duże koszule, szerokie spodnie, marynarki, T-shirty, topy oraz spódnice, a z okryć: trencze i ręcznie szyte, luksusowe płaszcze „double”. W stylizacjach pojawiła się również spódnica maxi – komercyjna i nowoczesna!

W najnowszej wiosenno-letniej kolekcji Deni Cler nie mogło zabraknąć najpopularniejszych obecnie wzorów: kropek i groszków. Dzięki nim miejski czy biznesowy styl zmienia się w mniej formalny, nawet zabawny; nadaje ożywczy charakter stylizacji. Grochy to też nowa interpretacja szalenie kobiecych bluzek i sukienek lat 50-tych.

- W najnowszej kolekcji Deni Cler najbardziej podobała mi się cała gama kolorów i cekinów. Wszystko to sprawiło, że można było poczuć powiew lata - powiedziała Anna Markowska, modelka i influencerka.

- Zawsze po pokazie marki Deni Cler czuję wielką euforię… Widzę ogrom pracy. Żałuję, że pokazy nie trwają tyle, co spektakl teatralny. Emocje są bardzo intensywne, a zarazem piękne. Kreacje były wyjątkowo wiosenne, przeważnie jasne… Sfotografowałam jednak dwie ciemnogranatowe sukienki, które mam nadzieję, kiedyś założę na wielkie gale – stwierdziła Katarzyna Herman.

- Czuję się jak na prawdziwym święcie mody w stolicy nowoczesności. Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tak pięknym wydarzeniu. Mam upatrzonych parę projektów z najnowszej kolekcji, które chciałabym założyć na ważne okazję. Mogę zdradzić, że intensywne kolory i asymetria mają specjalne miejsce w moim sercu. Z wielka przyjemnością pożegnam się z zimą! Marce Deni Cler życzę kontynuowania tak świetnego poziomu i otwartości na wszystkie kobiece potrzeby – stwierdziła Paulina Gałązka.

- W kolekcji królują przepiękne kolory, a w formach garnitury, w których jestem najbardziej zakochana. Asymetria, oversizowe marynarki… Bardzo mi się to podoba. Intensywne barwy absolutnie do mnie przemówiły, jednak beże i kropki również mnie urzekły – podsumowała Katarzyna Zawadzka, która tego wieczoru pozowała w czerwonym, niezwykle sensualnym komplecie.

Warto podkreślić, że Deni Cler – jak zawsze – używa do produkcji najwyższej jakości materiałów, które są produkowane zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju. Nowa kolekcja „Giardino dell`Eden”, jak co sezon, łączy w całość współczesną, nowoczesną modę z tradycją włoskiego designu, nawiązuje do świetnej historii marki DENI CLER 1971.

