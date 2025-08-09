Plejada gwiazd w Lublinie! W centrum miasta odbył się koncert z cyklu „Lato z Radiem i Telewizją Polską”

2025-08-09 22:00

Plejada polskich gwiazd wystąpiła w Lublinie podczas koncertu z cyklu „Lato z Radiem i Telewizją Polską”, który odbył się 9 sierpnia na placu Zamkowym. Na scenie zaprezentowali się między innymi: Brathanki, Dawid Kwiatkowski, Michał Szpak, Organek i Urszula. Bezpłatne wydarzenie przyciągnęło tłumy!

Trasa „Lato z Radiem i Telewizją Polską” w Lublinie

Lublin znalazł się w gronie dziewięciu miast, do których w tegoroczne wakacje zawitała ogólnopolska trasa „Lata z Radiem i Telewizją Polską”. W jej ramach już od sobotniego (9 sierpnia) ranka w mieście nie brakowało atrakcji. Od godz. 7:30 z centrum miasta na antenie TVP 2 nadawano specjalne wydanie programu „Pytanie na śniadanie”, a jego prowadzącymi byli Anna Lewandowska i Łukasz Kadziewicz.

Kolejne darmowe atrakcje czekały na mieszkańców i turystów odwiedzających Lublin od południa. Punktualnie o godz. 12 na Błoniach pod Zamkiem wystartował piknik edukacyjny „Ale kosmos!”, a w godz. 16-18 odbyła się tam międzypokoleniowa potańcówka.

Głównym punktem programu był oczywiście koncert, który rozpoczął się o godz. 20 na placu Zamkowym! Przed tłumnie zebraną tam lubelską publicznością zaprezentowała się plejada polskich gwiazd, w tym między innymi zespół Brathanki, w którego repertuarze na sobotni wieczór nie mogło zabraknąć hitu „W kinie, w Lublinie - kochaj mnie”. Oprócz nich na scenie wystąpili również:

  • Dawid Kwiatkowski,
  • Patrycja Markowska,
  • De Mono,
  • Feel,
  • Michał Szpak,
  • Urszula,
  • Organek,
  • Anna Rusowicz,
  • Joanna Jakubas,
  • Mikołaj Przybylski.

Transmisję z koncertu w Lublinie można było oglądać na żywo również na antenie TVP 2. Patronem medialnym wakacyjnej trasy „Lato z Radiem i Telewizją Polską” jest Super Express.

Dodatkowe kursy autobusów po koncercie „Lata z Radiem i Telewizją Polską” w Lublinie

Tuż po zakończeniu koncertu lublinianie mogli wrócić do domów komunikacją miejską. W celu odwozu uczestników wydarzenia, około godz. 22:05 Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie uruchomił dodatkowe kursy autobusów z przystanków Muzeum Narodowe - Zamek 01 (linie nr 17, 29 – wariant do przystanku Herberta, 34 – wariant do przystanku Żeglarska) oraz Muzeum Narodowe - Zamek 02 (linie nr 17 – wariant do przystanku Abramowicka Dominów, 29, 39, 150). Kursy te były obsługiwane pojazdami przegubowymi.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak bawił się Lublin podczas sobotniego koncertu w ramach trasy „Lato z Radiem i Telewizją Polską” 2025!

Wakacyjna Trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską zawitała do Lublina
75 zdjęć
