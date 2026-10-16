Plejada gwiazd w telewizyjnym teście przetrwania! Odpowiedzą na pytania o atak z powietrza i brak prądu

Gwiazdy w ogniu pytań o przetrwanie

Już wkrótce plejada znanych twarzy polskiego show-biznesu zasiądzie w studiu telewizyjnym, by zmierzyć się z serią pytań dotyczących... bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Anna Wendzikowska, Magda Steczkowska, Eleni oraz Qczaj z mamą Bernadettą to tylko niektóre z gwiazd, które wezmą udział w specjalnym wydaniu programu „Wielki Test”. Tym razem tematem teleturnieju będzie wiedza zawarta w rządowym „Poradniku bezpieczeństwa”, który trafił do milionów polskich domów. Gwiazdy będą musiały wykazać się znajomością zasad postępowania w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza, długotrwałego braku prądu czy konieczności udzielenia pierwszej pomocy. Emocjonujące widowisko na żywo poprowadzi duet znany widzom Telewizji Polskiej – Paulina Chylewska i Piotr Jędrzejek.

Kto jeszcze sprawdzi swoją wiedzę?

Na liście uczestników najnowszej edycji popularnego formatu znalazło się wiele znanych nazwisk. Oprócz już wymienionych, w studiu pojawią się m.in. aktorzy Stanisław Banasiuk, Emilia Dankwa, Monika Mazur i Mateusz Pawłowski, a także wokalista Mateusz Jarecki, włoski kucharz Marco Bocchio, prezenterka Marta Surnik, ekspert od bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Konkolewski oraz iluzjonista Piotr Królik. Wieczór uświetni występ muzyczny – na scenie przed uczestnikami i telewidzami zaprezentuje się Bovska. Będzie to więc wieczór pełen emocji, ale i cennych wskazówek, które mogą przydać się każdemu.

Rozrywka, która uczy

Kiedy i gdzie oglądać?

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Quiz. Wielki test wiedzy o Polsce. Tych postaci wstyd nie znać Pytanie 1 z 15 Który władca przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy? Stanisław August Poniatowski Zygmunt III Waza Stanisław Leszczyński Następne pytanie

Wielki Test wiedzy o Warszawie 2025 przejdzie do historii

Cykl „Wielki Test” gości na antenie TVP już od 2008 roku, za każdym razem łącząc elementy zabawy z solidną dawką wiedzy. Idea programu polega na tym, by o tematach nie zawsze łatwych – od historii, przez podatki, po zasady ruchu drogowego – mówić w przystępny i ciekawy sposób, często z przymrużeniem oka. Tradycyjnie, nagroda zdobyta przez zwycięską drużynę zostanie przekazana na wybrany cel charytatywny. W zabawie mogą wziąć udział również widzowie, odpowiadając na pytania online za pośrednictwem specjalnej aplikacji.zostanie wyemitowany na żywo już. Program będzie można oglądać na antenieoraz w serwisie. Wydarzenie jest częścią większej akcji, przygotowanej we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, popularyzującej rządowy Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jego uzupełnieniem będzie drugi sezon mini audycji pt. „Minuta dla Twojego Bezpieczeństwa”, którego premiera zaplanowana jest na 7 listopada.