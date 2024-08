Plotki o Sylwii Grzeszczak i Smolastym okazały się prawdą. Wcześniej zrobił to z Dodą

Co za wiadomości!

Sama to potwierdziła

To była miłość?

Sylwia Grzeszczak i Smolasty wiedzą, jak zagrać na emocjach fanów. Od kilku dni artyści podgrzewali atmosferę. Najpierw na Instagramie wokalistki pojawiło się zdjęcie z tajemniczym mężczyzną. Potem na profilu piosenkarza pojawiło się podobne zdjęcie - poza kadrem miała się skrywać "druga połowa" Norberta Smolińskiego. Fani szybko poskładali elementy układanki i z niecierpliwością czekali na to, co się wydarzyło 20 sierpnia.

Co za emocje! Poruszona Grzeszczak przerwała występ Kozidrak! "Nam nie jest łatwo"

Co łączy Smolastego z Sylwią Grzeszczak?

Na pewno pasja do muzyki i rzesze wiernych fanów, których artyści właśnie obdarowali nagraną wspólnie piosenką. Utwór "Połowa mnie" miał swoją premierę 20 sierpnia i w niecałe 24 godziny zyskał niemal 700 tys. odtworzeń na YouTube. Zanosi się na hit!

- Uważam, że Sylwia jest jedną z najlepszych polskich wokalistek, jeśli nie najlepszą. Myślę, że w końcu musiało do tego dość. Dziwnym trafem w tym roku mieliśmy bardzo dużo wspólnych koncertów. Dosłownie mijaliśmy się co weekend na schodach na scenę. Pewnego razu pogadaliśmy i stwierdziliśmy, że zrobimy razem numer - mówił Smolasty w rozmowie z RMF.

Co ciekawe, to już kolejny utwór Grzeszczak, w którego stworzeniu maczał palce były mąż piosenkarki - Liber. Para rozstała się w ubiegłym roku po niemal 10 latach małżeństwa, jednak nadal łączą siły twórcze. Takie przeboje jak "Motyle" czy "Och i ach" to efekt ich współpracy.

Smolaty ma nosa do duetów. Z Dodą nagrał przebój

Warto zauważyć, że Smolasty ma spore doświadczenie w tworzeniu hitowych duetów. Nagrana w ubiegłym roku wspólnie z Dodą piosenka "Nim zajdzie słońce" przez wiele tygodni nie schodziła z czołówek list przebojów i do dziś jest chętnie grana przez stacje radiowe. W tym roku wypuścili razem również bardzo dobrze przyjęty utwór "Nie żałuję", którego otworzenia liczy się już w milionach.

Czy nowy duet Smolastego dorówna tym z Dodą? Na to się zanosi. Komentarze pod teledyskiem mówią same za siebie:

Wspaniały utwór! Połączenie głosu Sylwii i Smoły coś niesamowitego! Duet 2024!!!!

Słucham i bajka muzyczna w mych uszach brzmi. Nie spodziewałam się takiego duetu. Rewelacja

Piękna piosenka, głosy Sylwii i Smolastego super się dopełniają, nie spodziewałam się tego połączenia, ale wyszło super!

Dwa głosy w jednym. Wow. Klimatyczna muzyka super tekst. Pogratulować

W ogóle Smolasty powinien całą płytę nagrać w duetach z kobietami.

Może muzyk powinien sobie wziąć tę ostatnią uwagę do serca? Jak Wam się podoba "Połowa mnie"?

