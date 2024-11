Po rozwodzie z Wojciechowską ożenił się ponownie. Kim jest trzecia żona Przemka Kossakowskiego?

Dorota Szelągowska zdradziła, co ją łączy ze stolarzem Darkiem. W końcu musiała to wyznać

Przemek Kossakowski przez wiele lat regularnie pojawiał się w telewizji. O dziennikarzu było też głośno najpierw za sprawą małżeństwa, a wkrótce po nim rozwodu z Martyną Wojciechowską. Choć wydawali się idealnie dobraną parą, ich związek nie przetrwał próby czasu. Żadne z nich nie zdradziło powodów rozstania, choć Martyna w rok po tym, jak oficjalnie przestali być małżeństwem, wyznała, że nie umiała być żoną.

Przemek Kossakowski ożenił się po raz trzeci

Wiosną pojawiły się doniesienia o tym, że Kossakowski znów jest zajęty. Internauci dopatrzyli się obrączki na jego palcu i po nitce doszli do kłębka... a właściwie do profilu jego żony Patrycji. Później informację tę potwierdziła w rozmowie z Rewią znajoma dziennikarza.

Relacja na początku była czysto koleżeńska. Ale po jakimś czasie poczuł, że to, co łączy go z terapeutką, jest o wiele głębsze. Że tak naprawdę nie chce być celebrytą z telewizji, tylko pragnie pomagać innym, jak Patrycja. Zakochał się w jej wrażliwości i skromności. Podobnie jak ona ceni sobie prywatność. Poczuł, że uwiera go życie na świeczniku, że nie chce tak funkcjonować. Pobrali się w zeszłym roku. Patrycja nosi podwójne nazwisko"

- cytuje rozmówczynię tygodnik.

Kim jest żona dziennikarza, Patrycja Bartoszak-Kossakowska?

Według informacji tygodnika, które potwierdzają wcześniejsze ustalenia internautów, Kossakowski ożenił się terapeutką, którą poznał na planie "Down the road". Według doniesień magazynu to właśnie pod wpływem trzeciej żony dziennikarz wycofał się z showbiznesu i skupił na pomocy osobom niepełnosprawnym. Razem prowadzą fundację.

Pracują razem z Patrycją. Oboje naprawdę kochają to, co robią. I mają święty spokój, z dala od blichtru i telewizyjnego szumu

- mówi informator. Gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego na wspólnej drodze.

Kariera telewizyjna Przemka Kossakowskiego

Znany był z zamiłowania do podróży i odkrywania zagadek ludzkich motywacji. Pokazywał w swoich programach to, co nie do końca poznane, niekiedy dziwne czy wręcz przerażające. Niejednokrotnie łamał tabu. Jego nieszablonowe programy telewizyjne pokazywały życie, jakiego nieczęsto mamy okazję być świadkami:

"Kossakowski. Szósty zmysł",

"Kossakowski. Inicjacja"

„Kossakowski. Wtajemniczenie”

"Down the road. Zespół w trasie".

Po sukcesie programu „Down the Road” Kossakowski aktywnie wspiera osoby z niepełnosprawnościami i angażuje się w promowanie ich praw oraz integracji społecznej. Stał się również ambasadorem projektów wspierających osoby z zespołem Downa.

