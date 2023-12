Pani Chmurka z TVP, czyli Elżbieta Sommer, nie żyje. Ikona TVP i wieloletnia prezenterka pogody miał 87 lat. Pogodynka do Telewizji Polskiej trafiła, mając 20 lat. Sześć lat później zaczęła prowadzić prognozę pogody i robiła to do 2004, kiedy przeszła na zasłużoną emeryturę. Mało kto pamięta, że zanim Elżbieta Sommer trafiła do TVP, "królem pogody" był tam Czesław Nowicki, czyli słynny Wicherek. O napiętych relacjach między pogodynkami krążyły legendy. Warto podkreślić, że gdy Pani Chmurka zaczynała karierę w TVP, Czesław Nowicki miał już status legendy. Jakie naprawdę były stosunki pomiędzy Elżbietą Sommer a Wicherkiem? Po śmierci pogodynki jej wypowiedź na ten temat przypomniał portal Wirtualne Media.

Dla wielu będzie to sensacja. Okazuje się, że początki współpracy Pani Chmurki i Wicherka zdecydowanie nie należały do najłatwiejszych. Przez jakiś czas para pogodynków wspólnie prowadziła prognozy. - Tępił mnie, aż doszedł do wniosku, że mu nie zagrażam, jestem kobietą i zapowiadam pogodę w swoim stylu. Pod koniec nawet się zaprzyjaźniliśmy - wspominała Elżbieta Sommer. Po jej śmierci specjalny komunikat wydała TVP, która oddała w nim hołd swojej ikonie. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Pani Chmurki z różnych okresów jej życia.