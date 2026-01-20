Po „Wielkim Szu” i „Piłkarskim pokerze” czas na „Wielką Warszawką”. Trzecia część trylogii zachwyca rozmachem i fenomenalnymi kreacjami aktorskimi

Aleksandra Pawłowska
2026-01-20 12:09

23 stycznia na ekranach polskich kin zadebiutuje „Wielka Warszawska” – trzymająca w napięciu opowieść o sporcie, mafii i walce o lepsze życie, która rozgrywa się w burzliwych początkach lat 90. W obsadzie pojawi się cała plejada czołowych polskich aktorów.

Film jest zwieńczeniem trylogii autorstwa Jana Purzyckiego, na którą poza „Wielką Warszawską” składają się kultowe już produkcje „Wielki Szu” oraz „Piłkarski poker”. Zrealizowana z rozmachem produkcja tym razem przybliża widzom świat wyścigów konny, które odbywały się w stolicy pod koniec XX w. W obsadzie pojawią się takie gwiazdy polskiego kina, jak Tomasz Kot, Marcin Bosak, Agnieszka Żulewska czy Piotr Trojan.

Głównym bohaterem jest młody dżokej Krzysiek Salomon (Tomasz Ziętek), który ciężko trenuje, marząc o wielkiej sportowej karierze. Udział w najważniejszej gonitwie w Polsce – Wielkiej Warszawskiej – wydaje się być spełnieniem marzeń chłopaka, im bardziej jednak zacznie poznawać świat, do którego właśnie wkracza, tym wyraźniej zaczyna rozumieć, jak naiwnie i idealistycznie podchodził do tej branży, szybko bowiem odkrywa, że w rzeczywistości ma do czynienia ze skomplikowaną siecią zależności i potężnych interesów oraz manipulowaniem wynikami.

Chłopak wierzy jednak, że może się to zmienić, zwłaszcza, że po upadku komizmu Polska stanęła u progu prawdziwej rewolucji, a wielu liczy, że nowa rzeczywistość okaże się lepsza. W świecie korupcji i nieczystych zagrywek nie jest jednak łatwo pozostać bez skazy. Czy Krzyśkowi uda się oprzeć wielkim pieniądzom i szybkiej karierze? Jak wiele jest w stanie poświęcić, by rozsadzić panujący układ?

